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Kaynak: İHA

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile İsviçre’de yapılan müzakerelerin ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı’nın uluslararası deniz trafiğine açılmasından yana olduklarını belirten Galibaf, "Umarım boğazı geçişler açısından yeniden işlevsel hale getirebilir ve bölgesel ve küresel ekonomiye yeniden refah kazandırabiliriz" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI’NI İRAN YÖNETECEK"

Buna rağmen Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin asla savaş öncesindeki haline dönmeyeceğini vurgulayan Galibaf, "Elbette uluslararası düzenlemelere uyulacak, ancak Hürmüz Boğazı’nı İran yönetecek" şeklinde konuştu.