OLAYLAR

229 - Sun Quan kendini Güney Wu Krallığının kralı ilan etti.

656 - Ali bin Ebu Talip, Halife seçildi.

1854 - Çarlık Rusyası Orduları'nın, savaş meydanını terk ederek, geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.

1868 - Amerikalı mucit Christopher Latham Sholes, daktilonun patentini aldı.

1894 - Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Paris'te kuruldu.

1902 - Bir İspanyol ismi olan "Mercedes", marka adı olarak tescillendi. İlk Mercedes otomobil, Wilhelm Maybach tarafından tasarlandı.

1913 - İkinci Balkan Savaşı: Yunan ordusu Bulgar ordusunu Doyran Muharebesinde mağlup etti

1939 - Hatay Devleti'ın Türkiye'ye katılmasına ilişkin antlaşma, Ankara'da imzalandı.

1941 - Refah Faciası: Birleşik Krallık'a sipariş edilen denizaltı ve uçak filosunu teslim alacak personeli taşıyan "Refah" şilebi, Mersin'den İskenderiye'ye giderken, bir denizaltı tarafından Mersin açıklarında batırıldı. 168 kişinin öldüğü, 32 kişinin kurtulabildiği olayın ardından, TBMM'de soruşturma başlatıldı.

1954 - İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı'na seçilen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan, ilk kadın Dekan oldu.

1955 - Akis dergisi Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Arcayürek, 6 ay hapse mahkûm oldu.

1982 - Yurt dışına kaçan Banker Kastelli'nin kasasına el konuldu; 70 banker ve banka yöneticisinin yurt dışına çıkışı yasaklandı.

1983 - Doğru Yol Partisi (DYP) kuruldu.

1987 - Halkevleri, Mahkeme kararıyla açıldı. Halkevleri'nin faaliyetleri, 12 Eylül sonrası Millî Güvenlik Konseyi tarafından durdurulmuş ve yöneticileri yargılanmıştı.

1992 - İsrail'de seçim yapıldı. İşçi Partisi lideri Yitzhak Rabin Başbakan seçildi.

2016 - Birleşik Krallık'ta Avrupa Birliği üyeliği konusunda referandum yapıldı. AB'den ayrılmaya yönelik oyların oranı %51,89 olarak gerçekleşti.

2019 - İstanbul'da Ara yerel seçimi yapıldı. Ekrem İmamoğlu tekrar büyükşehir belediye başkanı seçildi.

2020 - Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.[1]

2023 - 2023 Wagner Grubu isyanı, Rusya'da Rostov on-Don başta olmak üzere Avrupa Rusyası içeresindeki şehirlerde silahlı isyan başlatıldı.[2]

DOĞUMLAR

MÖ 47 - Caesarion, Antik Mısır tahtına çocuk yaşta çıkmış olan Ptolemaios hanedanının son Kralı (MÖ 30)

1489 - 2.Charles, Savoy dükü (ö. 1496)

1534 - Oda Nobunaga, Japon savaşçı (ö. 1582)

1596 - Johan Banér, İsveçli bir feldmareşaldi (ö. 1641)

1616 - Şah Şuha', Babür prensi ve 22. Bengal emiri (ö. 1661)

1668 - Giambattista Vico, İtalyan felsefeci ve tarihçi (ö. 1744)

1683 - Étienne Fourmont, Fransız oryantalist ve sinolog (ö. 1745)

1772 - Cristóbal Mendoza, Venezuela'nın ilk başbakanı (ö. 1829)

1796 - Franz Berwald, İsveçli besteci (ö. 1868)

1879 - Hüda Şaravi, Mısırlı milliyetçi-feminist lider (ö. 1947)

1824 - Carl Reinecke, Alman piyanist, besteci ve orkestra şefi (ö. 1910)

1943 - Paul Heinrich von Groth, Alman kimyager (ö. 1927)

1889 - Anna Akhmatova, Rus şair (ö. 1966)

1894 - Alfred Kinsey, Amerikalı biyolog, entomoloji ve zooloji profesörü (ö. 1956)

1894 - VIII. Edward, Birleşik Krallık, İngiliz İmparatorluğu dominyonlarının ve Britanya Hindistanı'nın kralı (ö. 1972)

1897 - Winifred Wagner, Alman opera yapımcısı (ö. 1980)

1900 - Anna İvanovna Boltunova, Sovyet arkeolog (ö. 1991)

1901 - Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk yazar (ö. 1962)

1907 - James Meade, bir İngiliz iktisatçısı (ö. 1995)

1908 - Nadir Nadi Abalıoğlu, Türk gazeteci ve Cumhuriyet gazetesi Başyazarı (ö. 1991)

1910 - Jean Anouilh, Fransız oyun yazarı (ö. 1987)

1910 - Gordon B. Hinckley, Mormonluk adıyla da bilinen İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 15. başkanı (ö. 2008)

1912 - Alan Turing, İngiliz matematikçi (ö. 1954)

1913 - William P. Rogers, Amerikalı bir politikacı, diplomat ve avukat (ö. 2001)

1916 - Ernst Wilimowski, Polonyalı-Alman futbolcu (ö. 1997)

1916 - Irene Worth, Amerikalı bir tiyatro ve sinema oyuncusuydu (ö. 2002)

1919 - Muhammed Budiaf, Cezayirli siyasi lider ve Cezayir Devlet Başkanı (ö. 1992)

1924 - Osman Bayezid Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı'nın reisi (ö. 2017)

1926 - Baron Lawson Soulsby, Britanyalı mikrobiyoloji uzmanı bilim insanı ve siyasetçidir (ö. 2017)

1927 - Bob Fosse, Amerikalı yönetmen, koreograf (ö. 1987)

1927 - John Habgood, İngiliz Anglikan Başpiskoposu, eğitimci (ö. 2019)

1929 - June Carter Cash, Amerikalı müzisyen (ö. 2003)

1930 - Annasif Døhlen, Norveçli ressam ve heykeltıraş (ö. 2021)

1930 - Donn F. Eisele, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri subayı, test pilotu ve daha sonra NASA astronotuydu (ö. 1987)

1931 - Joachim Calmeyer, Norveçli aktör (ö. 2016)

1931 - Ola Ullsten, İsveçli politikacı ve diplomat (ö. 2018)

1934 - Virbhadra Singh, Hint siyasetçi ve bürokrat (ö. 2021)

1935 - Keith Burkinshaw, İngiliz futbolcu ve teknik direktör

1936 - Richard Bach, Amerikalı yazar

1936 - Kostas Simitis, Yunanistan eski başbakanı (ö. 2025)

1937 - Martti Ahtisaari, Fin siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 2023)

1940 - Wilma Rudolph, Amerikalı atlet (ö. 1994)

1942 - Hannes Wader, Alman müzisyen ve besteci

1943 - Vint Cerf, Amerikalı internet öncüsü

1945 - John Garang, Güney Sudanlı siyasetçi ve isyancı lider (ö. 2005)

1947 - Bryan Brown, Avustralyalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı

1951 - Alex Asmasoebrata, Endonezyalı siyasetçi ve otomobil yarışçısı (ö. 2021)

1953 - Armen Sarkisyan, Ermeni siyasetçi

1955 - Glenn Danzig, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve albüm yapımcısı

1955 - Jean Tigana, Mali asıllı Fransız teknik direktör

1957 - Frances McDormand, Amerikalı sinema, tiyatro, televizyon oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1960 - Fadil Vokrri, Arnavut asıllı Kosovalı futbolcu (ö. 2018)

1964 - Joss Whedon, Amerikalı senarist ve yönetmen

1969 - Ahinoam Nini, İsrailli şarkıcı

1970Bilkay Öney, Alman siyasetçi

Yann Tiersen, Fransız müzisyen

1972 - Selma Blair, Amerikalı oyuncu

1972 - Zinedine Zidane, Cezayir asıllı Fransız futbolcu

1974 - Joel Edferton, Avustralyalı oyuncu ve yapımcı

1975 - Sibusiso Zuma, Güney Afrika vatandaşı futbolcu

1976 - Paola Suárez, Arjantinli tenis oyuncusu

1976 - Emmanuelle Vaugier, Fransız asıllı Kanadalı oyuncu

1976 - Patrick Vieira, Fransız futbolcu

1977 - Miguel Ángel Angulo, İspanyol Futbolcu

1977 - Hayden Foxe, Avustralyalı eski futbolcu

1977 - Gülhan, Türk şarkıcı

1977 - Jason Mraz, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1978 - Memphis Bleek, ABD'li rapçi

1978 - Leandro Firmino, Brezilyalı oyuncu

1978 - Jan Hakon Erichsen, Norveçli sanatçı

1980 - David Andersen, Avustralyalı basketbolcu

1980 - Sibel Arslan, İsviçreli avukat ve BastA! partisinin politikacısı

1980 - Melissa Rauch, Amerikalı aktris ve komedyen

1980 - Francesca Schiavone, İtalyan tenisçi

1981 - Antony Costa, Britanyalı şarkıcı ve oyuncudur

1983 - José Rojas, Şilili futbolcudur

1984 - Duffy, Grammy Ödülü sahibi Galli şarkıcı ve söz yazarı

1984 - Mya Nichole, Amerikalı porno oyuncusu

1984 - Levern Spencer, Saint Lucialı yüksek atlamacı

1985 - Cem Dinç, Türk basketbolcu

1986 - Mariano, Brezilyalı futbolcu

1987 - Alessia Filippi, İtalyan yüzücü

1992 - Nampalys Mendy, Senegalli millî futbolcu

1994HoYeon Jung, Güney Koreli model, oyuncu

João Pedro Gomes Camacho, Portekizli futbolcu

Roger Martínez, Kolombiyalı futbolcu

ÖLÜMLER

79 - Vespasian, Roma İmparatoru (d. 9)

679 - Æthelthryth, İngiliz azizesi (d. 636)

1213 - Marie d'Oignies, Belçikalı Hristiyan mistik (d. 1177)

1565 - Turgut Reis, Türk denizci (d. 1485)

1659 - Hyojong, Joseon Krallığı'nın 17. kralı (d. 1619)

1806 - Mathurin Jacques Brisson, Fransız zoolog ve doğa filozofu (d. 1723)

1836 - James Mill, İskoç tarihçi, ekonomist, politika teorisyeni ve filozof (d. 1773)

1864 - Christian Ludwig Brehm, Alman din adamı ve ornitolog (d. 1787)

1891 - N. R. Pogson, İngiliz astronom (d. 1829)

1891 - Wilhelm Eduard Weber, Alman fizikçi (d. 1804)

1893 - William Fox, Yeni Zelandalı siyasetçi ve Yeni Zelanda'da dört dönem Başbakanlık yapan devlet adamı (d. 1812)

1894 - Marietta Alboni, İtalyan opera şarkıcısı (d. 1826)

1926 - Jón Magnússon, İzlanda Başbakanı (d. 1859)

1939 - Timofey Vasilyev, Mordovyalı avukat (d. 1897)

1942 - Valdemar Poulsen, Danimarkalı mühendis ve mucit (d. 1869)

1943 - Elise Richter, Viyanalı filolog (d. 1865)

1944 - Eduard Dietl, Nazi Almanyası'nda asker (d. 1890)

1954 - Salih Omurtak, Türk asker ve Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından (d. 1889)

1956 - Reinhold Glière, Polonya kökenli, Rus ve sonra Sovyet, besteci (d. 1874)

1959 - Boris Vian, Fransız yazar ve müzisyen (d. 1920)

1967 - Franz Babinger, Alman yazar (d. 1891)

1989 - Mişel Eflak, Suriyeli düşünür, sosyolog, Arap milliyetçisi politikacı (d. 1910)

1989 - Werner Best, Alman Nazi, hukukçu, polis şefi, Darmstadt Nazi Partisi lideri ve SS-Obergruppenführer (d. 1903)

1995 - Jonas Salk, Amerikalı bakteriyolog hekim (Çocuk felci aşısını bulan) (d. 1914)

1996 - Andreas Papandreu, Yunan siyasetçi ve Yunanistan Başbakanı (d. 1919)

1998 - Maureen O'Sullivan, İrlandalı oyuncu (Tarzan filmlerinde "Jane"i canlandırmasıyla ünlü) (d. 1911)

2000 - Cemil Gezmiş, Deniz Gezmiş'in babası (d. 1922)

2006 - Aaron Spelling, Amerikalı televizyon yapımcısı (d. 1923)

2006 - Harriet, Dev galapagos kaplumbağası (d. tahminen 1830)

2009 - İsmet Güney, Kıbrıs Türkü ressam ve karikatürist (d. 1923)

2010 - Frank Giering, Alman oyuncu (d. 1971)

2011 - Peter Falk, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1927)

2013 - Bobby Bland, Amerikalı soul, caz ve blues şarkıcısı, müzisyen (d. 1930)

2013 - Richard Matheson, Amerikalı Bilimkurgu, fantezi ve korku edebiyatı türlerinde eserler vermiş yazar ve senarist (d. 1926)

2014 - Małgorzata Braunek, Polonyalı oyuncu (d. 1947)

2015 - Cüneyt Arcayürek, Türk gazeteci ve yazar (d. 1928)

2015 - Magali Noël, İzmir doğumlu Fransız sinema oyuncusu ve şarkıcı (d. 1931)

2017 - Saman Kelegama, Sri Lankalı ekonomist ve yazar (d. 1959)

2017 - Stefano Rodotà, İtalyan hukukçu ve politikacı (d. 1933)

2018 - Donald Hall, Amerikalı şair, yazar, editör ve edebi eleştirmen (d. 1928)

2018 - Kim Jong-pil, Güney Koreli asker ve siyasetçi (d. 1926)

2018 - Violeta Rivas, Arjantinli şarkıcı ve aktris (d. 1937)

2019 - Andrey Haritonov, Sovyet-Rus oyuncu, yönetmen ve senarist (d. 1959)

2020 - Vehbi Akdağ, Türk millî güreşçi (d. 1949)

2020 - Jean-Michel Bokamba-Yangouma, Kongolu siyasetçi

2020 - Michael Falzon, Avustralyalı aktör, sahne sanatçısı, yapımcı ve şarkıcı (d. 1972)

2020 - Arthur Keaveney, İrlandalı tarihçi (d. 1951)

2020 - Jampel Lodoy, Rus Tuvaca Budist lama (d. 1975)

2021 - Melissa Coates, Kanadalı profesyonel güreşçi, vücut geliştirmeci, fitness sporcusu, model ve aktris (d. 1971)

2021 - Jackie Lane, İngiliz oyuncu (d. 1941)

2021 - John McAfee, Britanyalı-Amerikalı bilgisayar programcısı ve işletmeci (d. 1945)

2021 - Med Reventberg, İsveçli aktris, kısa film ve tiyatro yönetmeni (d. 1948)

2022 - Henri Elendé, Kongolu atlet (d. 1941)

2022 - Sally Greengross, Greengross Baronesi, İngiliz siyasetçi (d. 1935)

2022 - Ernst Jacobi, Alman aktör (d. 1933)

2022 - Yuri Şatunov, Rus erkek şarkıcı (d. 1973)

2022 - Soon Cho, Güney Koreli akademisyen ve siyasetçi (d. 1928)

2022 - Mahmut Ustaosmanoğlu, İsmailağa Cemaati'nin lideri (d. 1929)

2023 - Frederic Forrest, Amerikalı aktör (d. 1936)

2023 - Sheldon Harnick, Amerikalı söz yazarı, müzisyen ve Pulitzer Ödülü sahibi (d. 1924)

2025 - Mick Ralphs, İngiliz müzisyen (d. 1944)