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Kaynak: ANKA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe akşamı Türkmenistan’da görüştü.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinde kaydedilen ilerlemeler değerlendirilirken, enerji, tarım, ulaştırma ve ticaret gibi alanlarda ekonomik ve stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Taraflar, ortak projelerin tamamlanma sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, iki ülkenin ulusal çıkarları ve bölgesel istikrar doğrultusunda kapsamlı iş birliğini genişletme kararlılıklarını teyit etti.

Pezeşkiyan, BDT Zirvesi ile Hazar Denizi çevre zirvesine katılmak ve konuşma yapmak üzere Türkmenistan’a gitmişti.