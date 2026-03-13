Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Musul'un Mahmur bölgesinde bulunan Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 6 Fransız askerinin yaralandığını duyurdu.

Yerel medyaya konuşan Hoşnav, Mahmur'daki Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Hoşnav, "Mahmur cephesinde bulunan Molla Kara Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 6 Fransız askeri yaralandı." ifadesini kullandı.

Yaralılardan dördünün hastaneye kaldırıldığını belirten Hoşnav, Peşmerge güçlerinden ise herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

FRANSA DOĞRULADI

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın Erbil kentinde 6 Fransız askerin yaralandığını bildirdi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Erbil kentinde 6 Fransız askerin bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yaralandığını doğruladı.

Söz konusu Fransız askerlerinin terörle mücadelede eğitim faaliyetleri kapsamında bölgede olduğu belirtildi.