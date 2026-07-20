İnternet ve dolayısıyla WİFİ, gündelik hayatımızın çok önemli parçası. Britanya’da bulunan Londra Üniversitesi’nden (UCL) bilim insanları, 4K filmlerin tamamını birkaç saniyede indirmenin mümkün olduğu bir internet hızına ulaştı fakat bu durum ev ve iş yerlerimiz için hala bir hayal.
İnternet hızınız neden düşük? Meğer suçlu modem değilmiş: İşte 4 gizli sebep
WİFİ modem günlük işleyişin çok önemli bir noktasında yer alırken uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. İnternet ve dolayısıyla WİFİ, gündelik hayatın vazgeçilemez bir parçası ancak dört önemli etmeni düzgün sinyal almanızı engelliyor olabilir.Kaynak: Diğer
2024 yılının kasım ayında yapılan bir deneyde ulaşılan hız 938 gigabit/saniyeydi (Gb/s). Bu hız, ortalama 5G indirme hızlarından 9 bin kat fazla. Wifi veya akıllı telefonlardaki 5G ağı, genellikle 6 gigahertz (GHz) altında yoğunlaşmış frekans aralıklarında çalışıyor.
BBC’nin haberine göre, elimizde var olan internet hızını yavaşlatan etmenlere dikkat etmek ve bunları önlemek bizim elimizde. İşte internet hızını baltalayan 4 etmen…
1. MİKRODALGA
Wifi bilgiyi radyo dalgalarıyla iletiyor, bu nedenle Mikrodalga kullanmak, wifi bağlantısını bozabiliyor. 2,4 GHz wifi ağları ve Bluetooth cihazları tarafından kullanılan en yaygın frekanslardan biri. Tesadüfen mikrodalga fırınınızın yemekleri ısıtmak için kullandığı frekansla bu aynıdır.
Eski ve yıpranmış bir mikrodalga fırınınız varsa ya da pişirme tamamlanmadan kapağını açarsanız iki sinyal çakışabilir ve bu durum da internet hızınızı etkileyebilir.
2. AKVARYUM
ABD’deki Carnegie Mellon Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alex Hills, “Bir radyo sinyali mesafe arttıkça doğal olarak zayıflar. Ancak bazen sinyali zayıflatan bir nesnenin içinden geçer. Buna ‘gölgeleme’ diyoruz.” İfadelerini kullanıyor.
Wifi ile su arasındaki ilişkinin çok iyi olmadığı bilinirken su molekülleri radyo sinyalinin gücünü azaltan küçük mıknatıslar gibi davranabilir. Eğer sizinle router (yönlendiriciniz) arasında bir akvaryum varsa bu wifi sinyali için ölü bir bölge oluşturabilir.
3. AYNA
Radyo dalgaları da ışığın bir biçimi ve ışığın ayna gibi yansıtıcı yüzeylerden sekmesi gibi wifi sinyali de yansıyabiliyor. Televizyon düz ve yansıtıcı herhangi bir yüzey de aynı soruna neden olabiliyor. Evinizde sinyalin zayıf olduğu bir nokta varsa kendinizle wifi modemi arasında ayna ya da televizyon olup olmadığını kontrol edin.
4. KIŞ
Hava koşulları wifi bağlantınızı zayıflatabilir. Kar yağışı; bir evin, mahallenin hatta bütün kasabanın altyapısını devre dışı bırakabilir. Kabloların içindeki metal aşırı soğuk nedeniyle zarar görebilir ya da biriken kar uydu sinyallerini engelleyebilir.