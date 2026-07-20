İnternet hızınız neden düşük? Meğer suçlu modem değilmiş: İşte 4 gizli sebep

3. AYNA

Radyo dalgaları da ışığın bir biçimi ve ışığın ayna gibi yansıtıcı yüzeylerden sekmesi gibi wifi sinyali de yansıyabiliyor. Televizyon düz ve yansıtıcı herhangi bir yüzey de aynı soruna neden olabiliyor. Evinizde sinyalin zayıf olduğu bir nokta varsa kendinizle wifi modemi arasında ayna ya da televizyon olup olmadığını kontrol edin.