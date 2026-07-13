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Kaynak: AA

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak açıklamasında, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret gemilerine ve aralarında Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Ürdün'ün bulunduğu bölge ülkelerine yönelik pervasız saldırılarını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ülkelerin denizlerdeki egemenlikleri ve seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukukun temel prensiplerinden olduğu hatırlatılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı üzerinden uluslararası deniz taşımacılığının hızlı şekilde tamamen yeniden başlamasına yönelik desteğimizi yineliyor, Körfez ülkeleri ve bölgedeki müttefiklerimizle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz." denildi.

E3 ülkeleri, ateşkes ve müzakerelerin yeniden tesis edilmesi çağrısında da bulundu.

ABD, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GEMİYE ATEŞ AÇILMASININ ARDINDAN İRAN'A SALDIRI BAŞLATMIŞTI

ABD dün gece İran'ın çeşitli kentlerine saldırı başlatmış; Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla topraklarına saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran'ın son misilleme saldırısında ise Kuveyt kara sularında Kuveyt Petrol Şirketine (KOC) ait bir deniz sondaj platformuna İHA saldırısı yapılmış, saldırıda maddi hasar meydana gelirken platform çalışanlarından bir işçi yaralanmıştı.