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Kaynak: AA / ANKA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM’dan yapılan açıklamada, ABD doğu saati ile 17.00’de İran’a yönelik yeni saldırıların başladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan serbest geçiş yapan sivil denizciler ve ticari gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

CENTCOM, saldırıların İran güçlerini sorumlu tutmak amacıyla ABD Başkanı’nın talimatıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

BİRÇOK KENTTE ŞİDDETLİ PATLAMALAR

ABD’nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran’ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri işitildi.

Sirik ve Bender Abbas'ta 10 patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Buşehr eyaletinde de patlamaların duyulduğunu açıkladı.

Hürmüzgan Valiliği ise şu ana kadar düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.