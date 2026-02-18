Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ataşehir’de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinge cezaevinden mesaj gönderdi. İmamoğlu’nun mektubu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından alanda okundu.

Mesajında 19 Mart sürecine dikkat çeken İmamoğlu, hukuktan ve demokrasiden uzaklaşmanın ekonomiye ağır bir bedel yüklediğini savundu. Bu sürecin maliyetinin 250 milyar doları aştığını öne süren İmamoğlu, vatandaşların artan yoksulluk ve işsizlikle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

İmamoğlu, açıklamasında siyasi baskıların temel nedeninin “seçim kaybetme korkusu” olduğunu iddia ederek, daha önce girdiği seçimleri kazandığını ve önümüzdeki cumhurbaşkanlığı yarışını da kazanacağına inandığını belirtti.

Mitingde sık sık “millet iradesi” vurgusu yapılırken, partililer İmamoğlu’na destek sloganları attı.

İmamoğlu, Çelik tarafından okunan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili hemşerilerim, kıymetli İstanbullular… Saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, cesur gençler, güler yüzlü çocuklar… Hepinizi hasretle kucaklıyorum, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Ataşehir için canla başla çalışan Onursal Adıgüzel Başkanıma ve tüm mesai arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. 11 ayın sultanı Ramazan’ı idrak ettiğimiz günlerdeyiz. Tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’i mübarek olsun. Ramazan, bereket ve merhamet ayıdır. İnsanların birbirini hissetmesine, vicdanların harekete geçmesine vesile olur. Makamın, mevkiinin, varlık ve yokluğun gözden geçirilmesine vesile olur. Ramazan; eşitliği, kardeşliği hissetmek adına çok kıymetli bir fırsat ayıdır. Ramazan’ın, tüm maneviyatıyla, en güçlü şekilde hissedilmesini temenni ediyorum.

"Milletin parasını millete veriyoruz"

Kıymetli Ataşehirliler; 2019’dan bugüne, İstanbul’un dört bir yanında olduğu gibi, Ataşehir’de de aynı ruh, aynı enerjiyle çalışıyoruz. Milletin parasını millete veriyor, hiç kimseyi yalnız ve çaresiz bırakmamak için mücadele ediyoruz. Ataşehir’de, bugüne kadar 4 Yuvamız İstanbul kreşimizi, çocuklarımızla ve aileleriyle buluşturduk. Kent Lokantamızı, Bölgesel İstihdam Ofimizi, Bütünleşik Sağlık Merkezimizi, Esatpaşa Spor Tesisimizi sizlerin hizmetine sunduk. Binlerce ailemize, görülmemiş ölçüde destek olduk. Öğrencilerimize, gençlerimize burslar, imkanlar sağladık. Çok büyük altyapı yatırımları gerçekleştirdik. Bostancı-Dudullu Metro Hattı’nı hizmete açtık. Ataşehir’deki, Anadolu yakasına hizmet eden sebze ve meyve halini Tuzla’ya taşıyoruz. Çalışmalarımızda sona geldik. Mart ayı sonrasında faaliyete almak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hal Tuzla’ya taşındığında, Ataşehir’de trafik yoğunluğu büyük ölçüde azalacak.

"İktidar da işi gücü bırakıp, bizi engellemenin peşinde koştu"

Biz daha fazla hizmet, daha çok icraat, daha büyük yatırım peşinde koşarken, iktidar da işi gücü bırakıp, bizi engellemenin peşinde koştu. Kötülük dolu bir akıl tarafından bizler aleyhinde kurgulanan operasyon ve davalar, tarihimizde görülmemiş, büyük bir siyasi ve hukuki zorbalıktır. Koltuk hırsıyla yapılan bu zorbalıklar neticesinde en büyük kaybı, maalesef milletimiz yaşamaktadır. 19 Mart darbesiyle hukuktan ve demokrasiden uzaklaşmanın ekonomiye maliyeti 250 milyar doları aşmıştır. Milletimiz daha da fakirleşmiş, işsizlik daha da artmıştır. Vatandaşlarımız her sabah çok daha güvencesiz, çok daha belirsiz bir hayata uyanmaktadır. Bütün bunların tek sebebi, seçim kaybetme korkusudur. Onlarla girdiğim her seçimi kazandığım ve cumhurbaşkanı adayı olarak önümüzdeki seçimi de kazanacağımı gördükleri için korkuyorlar.

"Milli iradenin karşısında diz çökecekler"

Korkunun ecele faydası yok. Sandıktan kaçamayacaklar. Milletin önünde, milli iradenin karşısında diz çökecekler. Bir şahsın, bir ailenin, bir avuç insanın iktidarı bitecek; milletin iktidarı başlayacak. Türkiye artık 86 milyon vatandaşın aklıyla, vicdanıyla yönetilecek. Adaletle, liyakatla yönetilecek. ‘Ben devri’ bitecek, ‘biz dönemi’ başlayacak. Bu ülkede, insan olmaktan daha büyük bir mevki, vatandaş olmaktan daha üstün bir makam olmayacak. Devletin tüm kapıları, adalete ve hürriyete açılacak. Herkes emeğinin, girişiminin, yatırımının karşılığını hakkıyla alacak. Bolluğu ve bereketi, zenginlik ve refahı kardeşçe paylaşacağız. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."