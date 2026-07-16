ABD'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma ise domates ve soya bileşenleriyle hazırlanan özel bir içeceğin, yalnızca dört haftalık düzenli tüketim sonrasında inflamasyonla ilişkili bazı proteinlerin seviyelerinde düşüş sağlayabileceğini ortaya koydu.
İltihabın kökünü kazıyor: Günde iki bardak tüketmek yeterli
Kronik inflamasyon, kalp-damar hastalıklarından diyabete kadar birçok sağlık sorununun gelişiminde rol oynayan önemli faktörlerden biri olarak kabul ediliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Beslenmenin sağlık üzerindeki etkisini inceleyen bilim insanları, fonksiyonel gıdaların kronik inflamasyon üzerindeki potansiyelini araştırmaya devam ediyor. Son çalışmada, yüksek likopen içeren domates ile soya izoflavonlarının bir araya getirildiği özel bir içeceğin obezitesi bulunan yetişkinlerde inflamasyon belirteçlerini azaltabileceği gözlemlendi.
4 HAFTALIK DENEYDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR
Araştırma, Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Dr. Jessica Cooperstone liderliğinde yürütüldü ve Molecular Nutrition & Food Research dergisinde yayımlandı.
Çalışmaya obezitesi bulunan 12 sağlıklı yetişkin katıldı. Katılımcılar dört hafta boyunca her gün yaklaşık 177 mililitrelik iki porsiyon domates-soya suyu tüketti. Daha sonra belirli bir ara verilerek aynı süre boyunca bu özel bileşenleri içermeyen standart domates suyu içildi.
Kan analizleri, domates-soya suyu tüketilen dönemde sistemik inflamasyonla ilişkili üç farklı sitokin düzeyinde anlamlı azalma olduğunu gösterdi. Ayrıca TNF-α (Tümör Nekroz Faktörü Alfa) seviyelerinde de düşüş gözlense de bu değişim istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadı.
DOMATES VE SOYA NEDEN BİRLİKTE KULLANILDI?
Araştırmacılar, bu içeceğin etkisinin iki önemli bitkisel bileşenden kaynaklandığını belirtiyor.
Likopen, domatese kırmızı rengini veren güçlü bir karotenoid olarak biliniyor ve antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor. Soya izoflavonları ise flavonoid grubunda yer alan bitkisel bileşikler arasında bulunuyor ve vücutta östrojene benzer etkiler gösterebiliyor.
Bu formül aslında yeni geliştirilmiş değil. Ohio Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, yıllar önce domates ve soya ağırlıklı beslenen erkeklerde prostat kanseri riskinin daha düşük olabileceğine ilişkin bulguların ardından yüksek likopen içeren domatesleri soya izoflavon özütüyle birleştirerek bu içeceği geliştirmişti. Önceki çalışmalar da bu kombinasyonun obezite ve prostat sağlığıyla ilişkili bazı biyobelirteçler üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğine işaret etmişti.
İDRAR ANALİZLERİ DE OLUMLU BULGULAR ORTAYA KOYDU
Araştırmada yalnızca kan değerleri değil, katılımcıların idrar örnekleri de incelendi. Böylece vücudun bu bileşenleri nasıl metabolize ettiği değerlendirildi.
Hem zenginleştirilmiş domates-soya suyu hem de standart domates suyu tüketen katılımcıların metabolit profillerinde olumlu değişiklikler gözlendi. Araştırmacılar, bunun domatesin tek başına da biyolojik açıdan faydalı özelliklere sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.
Bununla birlikte, domates-soya suyu tüketen grupta soya izoflavonlarına ait metabolitlerde daha belirgin değişimler tespit edildi. Bu bulgu, içeceğin vücutta ölçülebilir biyolojik etkiler oluşturduğunu ortaya koydu.
YENİ ARAŞTIRMALAR PANKREATİT HASTALARINA ODAKLANACAK
Ekip, daha önce hayvan deneylerinde aynı formülün kronik pankreatit üzerindeki olası olumlu etkilerini de incelemişti. Elde edilen sonuçların ardından araştırmacılar, Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü'nün desteğiyle pankreatit hastalarını kapsayan yeni bir pilot klinik çalışma başlattı.
Uzmanlar, mevcut bulguların umut verici olduğunu ancak araştırmanın yalnızca 12 katılımcıyla gerçekleştirildiğini ve sonuçların daha geniş kapsamlı klinik çalışmalarla doğrulanması gerektiğini vurguluyor.