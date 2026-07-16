İltihabın kökünü kazıyor: Günde iki bardak tüketmek yeterli

Çalışmaya obezitesi bulunan 12 sağlıklı yetişkin katıldı. Katılımcılar dört hafta boyunca her gün yaklaşık 177 mililitrelik iki porsiyon domates-soya suyu tüketti. Daha sonra belirli bir ara verilerek aynı süre boyunca bu özel bileşenleri içermeyen standart domates suyu içildi.

Kan analizleri, domates-soya suyu tüketilen dönemde sistemik inflamasyonla ilişkili üç farklı sitokin düzeyinde anlamlı azalma olduğunu gösterdi. Ayrıca TNF-α (Tümör Nekroz Faktörü Alfa) seviyelerinde de düşüş gözlense de bu değişim istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadı.