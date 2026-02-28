Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna adını yazdıran ve Lig Etabı'nda mağlup ettiği Liverpool ile bir kez daha eşleşen Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan İlkay Gündoğan Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına ilişin görüşlerini paylaştı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu bu formata başta karşı çıktığını ancak Şampiyonlar Ligi'nin daha heyecanlı hale geldiğini itiraf ederek yine de maç yükü nedeniyle eleştirilerini sıraladı.

İLKAY GÜNDOĞAN: 'OYUNCULAR İNCE BİR BUZUN ÜZERİNDELER'

İlkay Gündoğan'ın görüşleri şu şekilde:

"Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da olmamız harika. Galatasaray'ı bu arenada temsil etmek içimi gururla dolduruyor.

Yeni formatı ilk açıklandığında eleştirmiştim. Ancak geride kalan 1.5 senenin sonunda bazı yönlerini takdir etmeliyim. Şampiyonlar Ligi çok daha heyecanlı bir hale geldi, maçları izlemek gerçekten keyifli.

Sporun çekiciliği ve ilgi görmesi güzel bir şey olsa da futbol dünyasının içinden biri olarak oluşan iş yükü konusunda endişeliyim.

Şampiyonlar Ligi'nin üzerine Kulüpler Dünya Kupası ve Dünya Kupası da oynanacak. Oyuncular ince bir buzun üzerindeler.

Dürüst olmak gerekirse şu an 17 veya 18 yaşında olmadığım için mutluyum. Şu an genç bir yetenek kariyerini 1000 maçla tamamlayabilir. Bu, çılgınlık! Yoğun fikstürün oyuncular üzerindeki fiziksel ve mental etkilerini henüz bilmiyoruz.

Ekonomik çıkarlar ve futbolcuların refahını sağlamak için sağlıklı iletişim kurmalıyız. Futbolcular sağlıklı olmadıkça oyunun kalitesi düşer."