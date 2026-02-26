Galatasaray’ın deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, UEFA’ya verdiği röportajda kariyerine ve sarı-kırmızılı kulüple bağlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLKAY GÜNDOĞAN: 'BENİM TAKIMIM HER ZAMAN GALATASARAY OLDU'

Almanya’da Türk bir ailede büyüdüğünü hatırlatan Gündoğan, Galatasaray’a olan bağlılığının çocukluk yıllarına dayandığını belirterek, “Almanya’da Türk bir ailede büyüyen biri olarak herkesin tuttuğu bir Türk takımı vardır. Benim takımım her zaman Galatasaray oldu. Maçları izleyerek, formalar alarak, bulabildiğim her ürünü toplayarak büyüdüm. Tam bir taraftardım.” dedi.

'ÇOCUKLUK HAYALLERİMDEN BİRİ GERÇEKLEŞTİ'

2000 yılında kazanılan UEFA Kupası’nın kendisi üzerinde büyük etki bıraktığını söyleyen tecrübeli futbolcu, “O serüveni hatırlıyorum. Bütün aile televizyonun başında izliyorduk. Ağlıyorduk, birbirimize sarılıyorduk. Bu benim için çok önemliydi. Şu anda bu formayı giyiyor ve bu muhteşem kulübü temsil edebiliyor olduğum için kendimi çok ama çok şanslı hissediyorum. Çocukluk hayallerimden birinin gerçekleştiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

'KAPTANLIK BENİM İÇİN AYRI BİR GURUR'

Manchester City ile deplasmanda oynanan maçta Galatasaray kaptanı olarak sahaya çıktığını hatırlatan Gündoğan, “Galatasaray’da ilk kez kaptanlık pazubendini takma ayrıcalığına sahip olmak… O anın ne kadar gurur verici olduğunu tahmin edebilirsiniz. Teknik direktörüm bana söylediğinde ne kadar mutlu olduğumu tahmin edebilirsiniz. Bunun için çok minnettarım.” dedi.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DOYAMAM'

Şampiyonlar Ligi’nin kendisi için her zaman özel olduğunu vurgulayan Gündoğan, “Çocukluğumdan beri dünyanın en iyi oyuncularını izlemek özel bir şeydi. Bu turnuvada oynama ayrıcalığına sahip olmak bunu daha da anlamlı kılıyor. Dürüst olmak gerekirse Şampiyonlar Ligi maçı olduğunda hâlâ tüylerim diken diken oluyor. Muhtemelen bu turnuvaya hiçbir zaman doyamayacağım çünkü futbolcu olarak oynayabileceğiniz en güzel turnuva bu.” ifadelerini kullandı.