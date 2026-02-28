Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak zorlu Kocaelispor-Beşiktaş maçı için geri sayıma geçilirken sıcak bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI KOCAELİSPOR'UN EN ÖNEMLİ KOZU SAHADA OLMAYACAK

Son haftalarda yükselen form grafiğini sürdürmak isteyen Beşiktaş'a karşı Kocaelispor'un en önemli kozlarından biri sahada olmayacak.

PETKOVIC SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

Özgür Kocaeli'nin haberine göre, Kocaelispor'da bu sezon 17 maçta 6 golle oynayan ve tecrübesiyle takımın başarılı performansında pay sahibi isimlerden biri olan Bruno Petkovic sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçının kadrosundan çıkarıldı.

SELÇUK İNAN SERDAR DURSUN'U KULLANACAK

Selçuk İnan'ın Beşiktaş maçında Petkovic'in yerine Serdar Dursun'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.