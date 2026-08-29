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Kaynak: İHA

Yanan sahanın denize yakın olması nedeniyle yer ekiplerinin alevlerle müdahalesinde önemli rol oynayan Nefes helikopteri, yangının kontrol altına ılınmasında önemli rol oynadı. 2,5 ton su taşıma kapasitesi ile özellikle gece rüzgarın etkisi ile parlayan alanlarda alevlerin önünün kesilmesinde Nefes helikopteri önemli rol oynadı.



‘NEFES’ İSMİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

Tek seferde 2 buçuk ton su taşıma ve atabilme özelliğine sahip ‘Nefes’ helikopteri, gelişmiş gece görüş sistemleri (NVG) sayesinde uygun şartlarda gece görev yapabilme kabiliyetine de sahip olan ‘Nefes’ helikopteri özellikle Muğla ve çevresi başta olmak üzere ülkemizdeki orman yangınlarıyla mücadelede aktif olarak görev alıyor. Nefes helikopterinin ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti.