Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından kent genelinde uygulanacak yeni güvenlik tedbirlerini duyurdu. Açıklama, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından yapıldı.

Valilikte düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Hatipoğlu, okul içi ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirildiğini belirtti. Giriş çıkış düzenleri, ziyaretçi uygulamaları, güvenlik kameraları, servis güzergahları ve okul çevresindeki riskli alanlara ilişkin kapsamlı çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Vali Hatipoğlu, okul çevrelerinde güvenlik güçlerinin sayısının artırılacağını, riskli bölgelerde sabit ve hareketli ekiplerle önlemlerin güçlendirileceğini ifade etti. Okulların büyük bölümünde güvenlik personelinin bulunacağını, okul yönetimleriyle ortak hareket edileceğini dile getirdi.

Açıklamasında en dikkat çeken karar ise ziyaretçi uygulaması oldu. Hatipoğlu, “Okullara ziyareti genel emir olarak yayınlayacağız. Randevu saatleri dışında okula ebeveynler de dahil olmak üzere ilgisiz şahısların girmesini yasaklıyoruz. Okul bahçesi de dahil olmak üzere, randevusuz kimse okula alınmayacak, bahçeye sokulmayacak” dedi.

Hatipoğlu ayrıca kriz anlarında okul yönetimleri ile kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyonun hızlandırılacağını, güvenlik farkındalığı eğitimlerinin de daha hassas şekilde sürdürüleceğini belirtti.