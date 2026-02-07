İletişim Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Epstein dosyaları kapsamında bilgi kirliliği oluşturduğu ve Türkiye'yi ve devlet büyüklerini hedef aldığı belirtilen 13 X (Twitter) ve 7 TikTok hesabına erişim engeli getirildiği açıklandı.

Erişim engeli getirilen hesapların kullanıcıları hakkında soruşturma başlatıldı.

EPSTEIN DAVASINDA KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.