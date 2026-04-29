AVRUPA DÜNYANIN EN HIZLI ISINAN KİTASI

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından hazırlanan "Avrupa İklim Durumu 2025" raporu, kıtanın küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığını ortaya koydu. 100 bilim insanının katkısıyla hazırlanan rapora göre, Avrupa topraklarının en az yüzde 95'i geçen yılı normalin üzerinde sıcaklıklarla tamamladı.

BUZULLARDA TARİHİ ERİME

Rapordaki en çarpıcı verilerden biri, kutup ve dağ buzullarındaki devasa kütle kaybı oldu:

Grönland Buz Tabakası: Tek bir yılda 139 milyar ton buz kaybetti. Bu miktar, Avrupa Alpleri’ndeki tüm buzulların toplam hacminin yaklaşık 1,5 katı.

İzlanda: Kayıtlar tutulmaya başlandığından bu yana görülen en büyük ikinci buzul erimesini yaşadı.

Kar Örtüsü: Mevsim sonu kar örtüsü, hem alan hem de kütle bakımından tarihin en düşük üçüncü seviyesine geriledi.

DENİZLERDE VE NEHİRLERDE KRİZ

Sıcaklık artışı sadece karada değil, denizlerde de rekor kırdı. Avrupa deniz yüzeyi sıcaklığı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, nehirlerin yüzde 70'inde su akışının ortalamanın altında kaldı. 1992'den bu yana en kurak üç yıldan biri yaşandı.

ORMAN YANGINLARINDA REKOR EMİSYON

Aşırı sıcak ve kuraklık, orman yangınlarını tetikleyerek yaklaşık 1 milyon 34 bin hektarlık alanın küle dönmesine yol açtı. Bu, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yanmış alan miktarı olarak tarihe geçti. Raporun özet kısmında, Avrupa’nın Kuzey Kutbu’ndan Akdeniz’e kadar yıkıcı sıcak dalgaları, kuraklık ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.