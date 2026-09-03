Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İkinci tur anketinde çarpıcı sonuç: Yavaş ve Erdoğan arasındaki fark açıldı

İkinci tur anketinde çarpıcı sonuç: Yavaş ve Erdoğan arasındaki fark açıldı

HBS Araştırma'nın Ağustos ayında 21 ilde 2.000 seçmenle yaptığı ankette, olası bir ikinci tur senaryoda hangi adayın öne çıkacağını açıkladı. Ankette Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın oy oranları karşılaştırıldı.

Kaynak: Bülten
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İkinci tur anketinde çarpıcı sonuç: Yavaş ve Erdoğan arasındaki fark açıldı - Resim: 1

HBS Araştırma Şirketi, Ağustos ayına ait yeni bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelinde 21 ilde, 2.000 seçmenle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada hata payı yüzde 1,98 olarak açıklandı.

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İkinci tur anketinde çarpıcı sonuç: Yavaş ve Erdoğan arasındaki fark açıldı - Resim: 2

Ankette katılımcılara, olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde tercihleri soruldu.

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İkinci tur anketinde çarpıcı sonuç: Yavaş ve Erdoğan arasındaki fark açıldı - Resim: 3

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı karşıya geldiği senaryoda sonuçlar şöyle:

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İkinci tur anketinde çarpıcı sonuç: Yavaş ve Erdoğan arasındaki fark açıldı - Resim: 4

Mansur Yavaş: yüzde 54,8

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İkinci tur anketinde çarpıcı sonuç: Yavaş ve Erdoğan arasındaki fark açıldı - Resim: 5

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 45,2

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İkinci tur anketinde çarpıcı sonuç: Yavaş ve Erdoğan arasındaki fark açıldı - Resim: 6

İki isim arasındaki fark 9,6 puan olarak ölçüldü.

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İkinci tur anketinde çarpıcı sonuç: Yavaş ve Erdoğan arasındaki fark açıldı - Resim: 7

HBS Araştırma, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu isabetle öngörmesiyle bilinen bir şirket olarak anket sektöründe yakından takip ediliyor.

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