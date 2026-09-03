İkinci tur anketinde çarpıcı sonuç: Yavaş ve Erdoğan arasındaki fark açıldı

HBS Araştırma Şirketi, Ağustos ayına ait yeni bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelinde 21 ilde, 2.000 seçmenle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada hata payı yüzde 1,98 olarak açıklandı.