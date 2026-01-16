Türkiye ikinci el otomotiv pazarı, 2025 yılında 9,4 milyon adetlik satışla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak büyük bir rekor kırdı. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı EBS Danışmanlık verilerine göre, yıl genelinde toplam 2. el araç satışı 9,4 milyon adedi aşarak rekor kırdı.

Türkiye otomotiv sektörü, sıfır araçlarda yaşanan hareketliliğe paralel olarak ikinci el pazarında da tüm zamanların en yüksek satış rakamlarına imza attı.

Özpeynirci, 2. el otomobil satışlarının da 7.5 milyonu aşarak zirveye ulaştığını belirtirken toplam pazarın yaklaşık 1,85 milyon adedini ise hafif ticari araç satışları oluşturdu.

ARALIK AYINDA BELİRGİN ARTIŞ

Aralık ayı özelinde bakıldığında ise 2. el pazarının geçen yılın aynı ayına göre belirgin bir artış kaydettiği görüldü.

Aralık 2025'te toplam satışlar 994 bin adedi aşarken, otomobil satışları 798 bin, hafif ticari araç satışları ise 195 bin seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında toplam pazar ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 18 büyüme gösterdi.

YILLIK BÜYÜME TRENDİ KORUNDU

Ocak-Aralık dönemini kapsayan yıllık verilerde de artış eğilimi dikkat çekti. Toplam 2. el pazarı, 2024'e kıyasla yaklaşık yüzde 5,8 büyürken, otomobil satışlarındaki artış yüzde 6,6 olarak kaydedildi.

Özpeynirci paylaşımında, 2. elde fiyat artışlarının sıfır araç pazarının altında kaldığına işaret ederek, "2.elde fiyat artışları sıfırın altında kalsa da satışlar tarihi seviyede yer aldı" değerlendirmesinde bulundu.