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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. yönetimindeki 02 ADN 534 plakalı otomobil ile Enes Özdemir yönetimindeki 34 CZM 509 plakalı otomobil, Kahta-Siverek yolu üzeri 2. kilometrede bulunan kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan Ebubekir Aydın (29), Esma Özdemir (11), Fatma Özdemir (52) ve Şeyma Özdemir (19) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.