Su maymuncukları (water beads) hakkında acil uyarıda bulunuldu. Yutulduğunda vücutta 400 katına kadar büyüyebilen bu renkli boncukların, özellikle çocuklarda bağırsak tıkanıklığı ve boğulma gibi ciddi risklere sebep olabileceği belirtilerek evlerden tamamen kaldırılması istendi.
İfşa oldu: İşte çocukların sessiz katili
Şekerlemeye benzer görünümüyle çocukların ilgisini çeken su maymuncukları, yutulduğunda vücutta 400 katına kadar büyüyerek bağırsak tıkanıklığı ve boğulma gibi hayati riskler oluşturuyor.Kaynak: Diğer
Gzt'de yer alan habere göre, ABD'de ebeveynlere, evlerde bulunan renkli ve küçük su maymuncukları(water beads) konusunda uyarı. Uzmanlar, çocukların yutması halinde bu ürünlerin boğulmaya veya bağırsaklarda ölümcül tıkanıklıklara yol açabileceğini belirterek, küçük çocukların bulunduğu evlerden tamamen kaldırılmasını tavsiye ediyor.
Duyusal oyunlar, el işi çalışmaları, jel tabancaları, dekorasyon ve saksılarda kullanılan su boncukları kuru halde pirinç tanesinden bile küçük olabiliyor. Fakat bazı türleri sıvıyı emdikten sonra başlangıç boyutlarının 400 katına kadar büyüyebiliyor. Renkli ve şekerlemeye benzeyen görünümleri nedeniyle özellikle ağızlarıyla çevrelerini keşfeden bebekler ve küçük çocuklar için cazip hale gelen boncuklar yutulduğunda, vücut sıvısını emerek büyümeyi sürdürüyor.
Boncukların büyümesi, çocuğun bağırsaklarında ciddi tıkanıklıklara sebep olabiliyor. Bu durum yiyecek ve atıkların normal şekilde ilerlemesini engelleyerek şiddetli ağrı, susuzluk ve bağırsak hasarına neden olabiliyor. Bazı vakalarda acil ameliyat gerekebiliyor.
Boncuklar soluk borusuna kaçtığında ise boğulma riski ortaya çıkıyor. Ayrıca burun veya kulağa sokulmaları halinde çevre dokulara baskı yaparak enfeksiyon, işitme kaybı ve kalıcı yaralanmalara neden olabiliyor. Doktorlar, bazı şeffaf su boncuklarının standart röntgenlerde görünmeyebildiğini ve bunun da çocuğun yaşadığı sağlık sorununun nedeninin tespit edilmesini zorlaştırabildiğini ifade ediyor.
Uzmanlar, su boncuğu yutan çocuklarda şikayetlerin ilk anda fark edilmeyebileceğini ve bu durumun genellikle mide rahatsızlıklarıyla karıştırılabileceğine dikkat çekiyor. Kusma, iştahsızlık, yoğun salya üretimi, halsizlik, hırıltılı nefes alma, kabızlık ile karın bölgesinde ağrı veya şişkinlik gibi durumlar, bu tehlikeye işaret eden başlıca belirtiler arasında bulunuyor.
Pratisyen hekim Dr. Ross Perry ise bir çocuğun su boncuğu yuttuğundan ya da vücudunun farklı bir yerine yerleştirdiğinden şüphelenildiği takdirde, herhangi bir belirtinin ortaya çıkmasının beklenmemesi gerektiğini vurguluyor. Perry, yaşanabilecek ciddi komplikasyonların önüne geçebilmek adına erken aşamada tıbbi bir değerlendirme yapılmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.
Bu sene yayımlanan araştırmaya göre, 2019-2024 yılları arasında ABD'deki zehir danışma merkezlerine 6 yaşından küçük çocukların karıştığı 20 binden fazla su boncuğu yutma vakası bildirildi. Bildirilen vakaların oranı 2019-2023 arasında yüzde 6 bin 500'den fazla arttı, fakat takip eden yıl düşüş gösterdi. Vakaların yaklaşık üçte ikisini 3 yaşından küçük çocuklar oluştururken, olayların yüzde 95'i evlerde meydana geldi.
Poison Control verilerine göre en az 3 çocuk, su boncuğu yutmasının ardından hayatını kaybetti. Vakalardan birinde 6 aylık bir erkek bebeğe bağırsak tıkanıklığı nedeniyle ameliyat yapıldı ancak bebek daha sonra gelişen enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.
2023 yılında yaklaşık 52 bin Chuckle & Roar aktivite kiti, su boncuklarının oluşturduğu risk nedeniyle geri çağrıldı. Bir kitin kullanıldığı olayda 10 aylık bir kız çocuğu hayatını kaybetmiş, 9 aylık başka bir bebeğin ise ameliyat edilmesi gerekmişti. Söz konusu ürünler yalnızca Target mağazalarında satılmış ve boğulma ile bağırsak tıkanıklığı riski nedeniyle piyasadan çekilmişti.
Öte yandan başka bir çocuk ise su boncuğunun ince bağırsağını tıkaması üzerine acil ameliyata alındı. Çocuğun ailesi, sonrasında konuşma, koordinasyon ve bazı diğer becerilerinin kaybedildiğini açıkladı. ABD'de Mart 2026'da su boncuklarının oyuncak olarak kullanımına ilişkin yeni federal kurallar yürürlüğe girdi. Düzenlemeler, ürünlerin ulaşabileceği boyutu sınırlandırırken tehlikeli seviyelerde akrilamid içeren ürünlere de kısıtlama getiriyor.
12 Mart'tan sonra üretilen ürünlerin daha güçlü uyarılar taşıması ve yeni güvenlik testlerinden geçmesi gerekiyor. Ancak düzenlemelerin yalnızca oyuncak olarak satılan su boncuklarını kapsaması nedeniyle bahçecilik, dekorasyon ve benzeri amaçlarla pazarlanan ürünlerin bazı kuralların dışında kalabileceği ifade ediliyor.
ABD Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu, ailelere tüm su boncuklarını çocukların ulaşamayacağı şekilde saklamalarını, yere saçılan boncukları hemen toplamalarını ve boncuk sızdırmaya başlayan hasarlı oyuncakları çöpe atmaları gerektiğini söylüyor.
Dr. Perry ise çocukların veya savunmasız yetişkinlerin bulunduğu evlerde bu ürünlerden tamamen uzak durmanın en güvenli seçenek olduğunu ifade ederek, duyusal aktiviteler ve bitki bakımı için daha güvenli alternatiflerin bulunduğunu belirtti.