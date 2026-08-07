İfşa oldu: İşte çocukların sessiz katili

Uzmanlar, su boncuğu yutan çocuklarda şikayetlerin ilk anda fark edilmeyebileceğini ve bu durumun genellikle mide rahatsızlıklarıyla karıştırılabileceğine dikkat çekiyor. Kusma, iştahsızlık, yoğun salya üretimi, halsizlik, hırıltılı nefes alma, kabızlık ile karın bölgesinde ağrı veya şişkinlik gibi durumlar, bu tehlikeye işaret eden başlıca belirtiler arasında bulunuyor.

Pratisyen hekim Dr. Ross Perry ise bir çocuğun su boncuğu yuttuğundan ya da vücudunun farklı bir yerine yerleştirdiğinden şüphelenildiği takdirde, herhangi bir belirtinin ortaya çıkmasının beklenmemesi gerektiğini vurguluyor. Perry, yaşanabilecek ciddi komplikasyonların önüne geçebilmek adına erken aşamada tıbbi bir değerlendirme yapılmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.