Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır madenlerinden biri için satış hazırlığı yapıldığı ileri sürüldü. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bakır fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesinin ardından madenin sahipleri olası satış süreci için Goldman Sachs’a yetki verdi.

Haberde, Akfen Holding, Ilbak Holding ve Bacacı Yatırım Holding’in, Kastamonu’nun kuzeyinde Göksırmak sahasında faaliyet gösteren Acacia Mining Enterprises’ın tamamı ya da bir bölümü için teklif almayı değerlendirdiği belirtildi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, tam satış seçeneğinde yaklaşık 1 milyar dolara kadar bir değerlemenin hedeflendiğini aktardı. Ancak görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve sürecin kesinleşmediği vurgulandı.

Söz konusu iddialara ilişkin şirketlerden ya da yetkililerden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.