Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışla birlikte birçok noktada dereler taşarken, yollar adeta göle döndü.

Yağıştan özellikle kırsal mahalleler etkilendi. Turunç Mahallesi Dereözü mevkiinde bir araç suya saplanırken, dağlardan gelen çamur ve kaya parçaları yolları kapattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri ile Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yolları açtı. Çalışmaların ardından mahsur kalan araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Osmaniye Mahallesi’nde yollarda göçükler oluşurken, Çiftlik Mahallesi’nde yollar tamamen suyla kaplandı. İçmeler Mahallesi’nde ise bazı bodrum katları su altında kaldı.

Olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin kapanan yolların açılması ve taşkınlara müdahale için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.