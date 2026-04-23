Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses safra kesesiyle ilgili bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından gözetim altında tutulan ünlü şarkıcı taburcu edildi.

İbrahim Tatlıses’in genel sağlık durumunun iyi olduğu ve dinlenme sürecine evinde devam ettirebileceği öğrenildi.

"PARAYI BEN KAZANMIŞIM KİME NE?"

Hastaneden çıkarken basın mensuplarının yönelttiği “Vasiyetinizle ilgili bir düşünceniz var mı?” sorusuna yanıt veren Tatlıses, "Kuruş yok. Parayı ben kazanmışım. Kime ne? Devlete bıraktım" dedi.

Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili sorular ise "Hayatımdan A harfini bile sildim" diyerek geçiştirdi.

MAL VARLIĞI MERAK KONUSU OLDU

Mirasın devlete bırakılacağı açıklamasının ardından, Tatlıses'in serveti yeniden gündem oldu. 2025-2026 yılları itibarıyla İmparator'un müzik kariyerinden kazandıklarının yanı sıra inşaat, turizm, medya ve gıda (kebap salonları) sektörlerinde devasa yatırımları bulunuyor.

Resmi bir rakam açıklanmasa da, kulislerde ve çeşitli ekonomi kaynaklarında Tatlıses'in mal varlığının 150 milyon dolar ile 850 milyon dolar arasında devasa bir büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor.