Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı: İşte konuşulan mal varlığı

İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı: İşte konuşulan mal varlığı

Geçtiğimiz 7 Nisan’da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, tedavi sürecinin ardından safra kesesi ameliyatı geçirmişti. Operasyonu başarılı geçen usta sanatçı, Ankara’da fizik tedavi sürecine devam ediyor.

Kaynak: Diğer
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İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı: İşte konuşulan mal varlığı - Resim: 1

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir gündemde olan Tatlıses’in hastanedeki tedavi süreci tamamlandıktan sonra 22 Nisan’da doktorlarının onayıyla taburcu edildiği öğrenilmişti. Ünlü sanatçı şu sıralar rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor.

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İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı: İşte konuşulan mal varlığı - Resim: 2

Tatlıses’in sağlık durumu kadar, yıllardır konuşulan serveti ve mirası da yeniden gündeme geldi. Oğlu Ahmet Tatlıses, yaptığı açıklamada babasının hastanede kaldığı süre boyunca kendisini ziyaret eden kimsenin olmadığını öne sürdü.

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İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı: İşte konuşulan mal varlığı - Resim: 3

Ahmet Tatlıses, babasının mirasını devlete bırakacağı yönündeki sözlerine de tepki göstererek, böyle bir kararın doğru olmadığını savundu. Tatlıses, “Bu kadar evladın, torunun varken böyle bir şeyin olması mümkün değil. Aklıselim düşünen biri böyle bir karar almaz” ifadelerini kullandı.

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İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı: İşte konuşulan mal varlığı - Resim: 4

“KAZANDIĞIM SERVETİ KENDİM OLUŞTURDUM”

İbrahim Tatlıses ise daha önce yaptığı açıklamada vasiyetini hazırladığını belirterek, mirasını devlete bırakacağını söylemişti. Ünlü sanatçı, çocuklarına herhangi bir miras bırakmayacağını ifade ederek, yıllarca verdiği emekle kazandığı serveti istediği şekilde değerlendirme hakkının kendisine ait olduğunu dile getirmişti.

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İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı: İşte konuşulan mal varlığı - Resim: 5

Tatlıses açıklamasında, “Bana bu parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. Ben onlara büyük bir miras bıraktım, bunun değerini bilmiyorlar” sözleriyle dikkat çekmişti.

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İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı: İşte konuşulan mal varlığı - Resim: 6

İBRAHİM TATLISES’İN SERVETİ YENİDEN KONUŞULUYOR

Sanat kariyerinin yanı sıra ticari yatırımlarıyla da tanınan İbrahim Tatlıses’in yıllar içinde büyük bir servet oluşturduğu biliniyor. Ünlü sanatçının adı geçen mal varlıkları arasında çok sayıda gayrimenkul ve ticari yatırım bulunuyor.

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İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı: İşte konuşulan mal varlığı - Resim: 7
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İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı: İşte konuşulan mal varlığı - Resim: 8

İddialara göre Tatlıses’in sahip olduğu bazı taşınmazlar şöyle sıralanıyor:

Seyrantepe’de 32 daire ve 4 dükkân

Fikirtepe’de 4 daire

İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli daireler

Şanlıurfa ve Kuşadası’nda arsalar

İzmir’de 5 lüks daire

Bodrum’da 12 villa ve geniş arazi

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İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı: İşte konuşulan mal varlığı - Resim: 9
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