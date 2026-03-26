A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, karşılaşmanın zor geçtiğini ifade etti. Hacıosmanoğlu, Romanya’nın maç boyunca kapandığını ancak millilerin usta ayaklarının kilidi açtığını belirtti.

Dünya Kupası yolunda başından beri başarıya inandıklarını dile getiren Hacıosmanoğlu, “Orada da güzel işler yapacağız. Ama temkinli olmak lazım. Son maçımızı kazanmak istiyoruz. Tarihin en karakterli kadrosuna sahibiz. Hocamızın takımda oluşturduğu aile ortamı için teşekkür ediyorum. Bir adım sonra hedefimize ulaşacağız. Kongreye 12 gün kala 9 yaşındaki kızım, ‘Futbolun başına geç, dünya şampiyonu olalım’ dedi. Geçmişte üçüncü olmuştuk, bu kez kupayı kazanabiliriz. Bu çocuklar bunu hak ediyor, orada da harika işler başaracaklar.” ifadelerini kullandı.