Gazeteci Seyhan Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB soruşturması kapsamında sanık olan Avrasya Tüneli işletmecisi Erdem Arıoğlu’na ilişkin dosyanın ayrıldığını, Arıoğlu’nun mahkemeye verdiği dilekçede kendi dosyasının ayrılmasını istediğini açıkladı.

Avşar, Cumhuriyet savcısının yargılamanın devam ediyor olması ve Arıoğlu’nun diğer sanıklarla birlikte yargılanmasının dosyanın seyrine katkı sağlamayacağı gerekçesiyle, dosyanın ayrılması yönünde görüş bildirdiğini, mahkemenin ise Arıoğlu dosyasının ayrılmasına oy birliğiyle karar verdiğini belirtti.

ERDEM ARIOĞLU'NUN DOSYASI AYRILDI

Avşar, X hesabından yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

"Yılın son haberini de paylaşmak isterim.

İBB soruşturması kapsamında sanık olan Avrasya Tüneli işletmecisi Erdem Arıoğlu’na ilişkin dosya ayrıldı. Arıoğlu mahkemeye verdiği dilekçede kendi dosyasının ayrılmasını istedi.

Talebe ilişkin görüş bildiren Cumhuriyet savcısı, yargılamanın devam ediyor olması ve Arıoğlu’nun diğer sanıklarla birlikte yargılanmasının dosyanın seyrine katkı sağlamayacağı gerekçesiyle dosyanın ayrılması yönünde görüş bildirdi.

Talebi değerlendiren mahkeme, Arıoğlu dosyasının ayrılmasına oy birliğiyle karar verdi."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında Yapı Merkezi İnşaat’ın sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu 23 Mayıs 2025 tarihinde gözaltına alınmışlardı. 12 gün sonra ise savcılık talimatıyla Kirazlı - Halkalı Metro Hattı Yapımına ilişkin olarak yapılan ihale kapsamında somut olaylara dayalı ve örgütün yapısı ile işleyişine ilişkin samimi beyanlarda bulundukları belirtilerek tahliye edilmişlerdi.

ERDEM ARIOĞLU İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Erdem Arıoğlu’na emniyette Kirazlı- Halkalı metro istasyonu ile ilgili ihaleye usulsüz şekilde katıldıkları yönündeki iddialar sorulmuştu.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Erdem Arıoğlu ifadesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünü okuduğunu, Amerika’da California üniversitesinde öğrenim gördüğünü belirterek, “Yapı Merkezi isimli firmanın yönetim kurulu üyesiyim ve hissedarım. 2017 yılından beri ağırlıklı olarak Doğu Afrika’da Tanzanya, Uganda ve Kenya’da bulunmaktayım” demişti. Arıoğlu üzerine kayıtlı tek malvarlığının bir adet motosiklet olduğunu belirtmişti.

Öte yandan Erdem Arıoğlu’na İBB tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadığı sorulmuş Arıoğlu, Yapı Merkezi İnşaat olarak toplam 2 ihaleye katıldıklarını belirterek, “Ben sadece listesel olarak gördüm, bu ihale süreçlerine fiziki olarak katılmadım. Her 2 ihaleyi de kaybettiğimizi biliyorum” sözlerini sarf etmişti.

KİRAZLI- HALKALI METRO İSTASYONU

Erdem Arıoğlu’nun ifade tutanağında tanık Ogün Kuzu’nun ifadesine de yer verilmişti. Tanık Kuzu ifadesinde, Kirazlı- Halkalı metro istasyonu ile ilgili usulsüz bir ihale düzenleneceğini ihbar ettiğini iddia ederek, “Bu ihbarımız doğrultusunda, ertesi gün düzenlenen ihale, ihbar ettiğimiz şekilde sonuçlandı. Söz konu ihale pazarlık usulü ile yapıldı, önceden belirlenmiş olan firmalar davet edildi. İhaleye teklif veren firmaların yeterlilikleri de bulunmamaktaydı. İhale bedeli önceden belirlenerek bu firmalara servis edildi” demişti.

Erdem Arıoğlu’na, “Yapı Merkezi firmasının ihaleye katılım yeterliliğinin bulunmadığı halde, SGK borcu bulunmasına rağmen, 'SGK Borcum Yoktur' şeklinde yalan beyanda bulunarak, ihale dışı bırakılması gerekirken ihaleye katılmasına göz yumulduğu” şeklindeki iddialar da sorulmuştu.

Arıoğlu, tanık ifadesinde geçen iddiaların soyut iddialar olduğunu belirterek, “Ben yurt dışındaki iş yüküm nedeniyle Türkiye’deki ihalelerin detayları ile ilgili bir bilgi sahibi değilim. Bildiğim kadarıyla Yapı Merkezi her zaman SGK konusunda dikkatlidir. Kanuna aykırı bir işlem yapmaz. Muhtemelen, ihale konusu işin gerektirdiği teknik yeterlilik, Yapı Merkezi tarafından fazlası ile sağlanıyor olmalıdır. Zira Yapı Merkezi Türkiye’nin en eski ve en köklü toplu taşıma ve raylı sistem inşaat şirketidir. Dünya sıralamasında dahi her yıl ilk 10’a girmektedir” diye cevap vermişti.