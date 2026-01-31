İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli yazılım mühendisi Iraz Bayrak, iddiaya göre görev almadığı bir projeden suçlanarak yaklaşık üç aydır cezaevinde tutuluyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Bayrak’ın hiç çalışmadığı “İstanbul Senin” projesinden veri sızdırdığı öne sürülürken, fiilen yer aldığı projenin “İstanbul Hanem” olduğu ifade ediliyor.

Bayrak’ın ailesi ve yakınları iddianamede iki projenin birbirine karıştırılması sonrasında Bayrak'ın haksız yere 3 aydır tutuklu bulunduğunu söylüyor.

FARKLI BİNALAR, İLİŞKİSİZ ÇALIŞMALAR

Aile, İstanbul Senin uygulamasının veri merkezi Başakşehir’deki İBB binasında bulunurken, Bayrak’ın görev yaptığı birimin Kasımpaşa’daki ek bina olduğunu, fiziksel olarak farklı yerlerde bulunan bu iki sistemin birbiriyle teknik olarak bir kesişiminin de olmadığını belirtiyor.

Öte yandan baba İbrahim Bayrak, “26 yaşındaki bir genç nasıl kendinden daha önce işe giren kıdemli uzmanlara talimat verebilir?” diye tepki gösterirken, Hanem projesinin geliştirme aşamasında kalmış, kullanılmayan bir proje olduğunu ifade ediyor.

Bayrak’ın çalıştığı birimde bu sisteme dair doğrudan bir erişim ya da sorumluluğu bulunmadığı da belirtiliyor.