İBB duyurdu: Müzeler gününde Şerefiye Sarnıcı ücretsiz
18 Mayıs Müzeler Günü’ne özel olarak Şerefiye Sarnıcı’nın kapıları T.C. vatandaşlarına ücretsiz açılıyor. Kimlik ibrazı ve Radar Türkiye uygulamasıyla girilebilecek 1600 yıllık bu tarihî mirasın yanı sıra, efsanevi Yerebatan Sarnıcı da 1 TL’lik sembolik ücretiyle ziyaretçileri bekliyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, 18 Mayıs Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında tarihî mirası daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla Şerefiye Sarnıcı’nın kapılarını T.C. vatandaşlarına ücretsiz olarak açıyor.
İstanbul’un binlerce yıllık kültürel mirasının önemli yapılarından biri olan Şerefiye Sarnıcı, Müzeler Günü’ne özel gerçekleştirilecek uygulama kapsamında ziyaretçilerini ücretsiz misafir edecek.
Tarihî atmosferi mekân ve deneyim odaklı etkinliklerle buluşturan etkileyici yapıyı keşfetmek isteyen ziyaretçiler, gün boyunca ücretsiz giriş imkanından faydalanabilecek.
Kampanya yalnızca T.C. vatandaşları için geçerli olup girişlerde kimlik gösterimi zorun olacak. Ziyaretçilerin ücretsiz giriş hakkından yararlanabilmesi için Radar Türkiye mobil uygulaması üzerinden karekod oluşturmaları gerekiyor. İstanbul’un tarihî hafızasında önemli bir yere sahip olan Şerefiye Sarnıcı, Müzeler Günü’nde geçmiş ile bugünü bir araya getiren atmosferiyle ziyaretçilerini bekliyor.
Yaklaşık 1600 yıllık geçmişiyle İstanbul’un Tarihî Yarımadası’nda yer alan Şerefiye Sarnıcı, Bizans döneminin en önemli su yapılarından biri. Yapımına ilişkin bir kitabe bulunmamakla birlikte, mimari özellikleri doğrultusunda Doğu Roma İmparatoru II. Theodosius döneminde (5. yüzyıl) inşa edildiği kabul edilmekte. Yüzyıllar boyunca İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan sarnıç sistemi içinde, Şerefiye Sarnıcı’nın Büyük Saray ve çevresindeki önemli yapılara hizmet verdiği biliniyor.
Yaklaşık 24x40 metrelik bir alan üzerine kurulu olan sarnıç, 11 metreyi bulan tavan yüksekliği, 32 mermer sütunu ve zarif mimari detaylarıyla dikkat çekiyor. Marmara Adası mermerinden yapılmış Korinth üslubundaki başlıklar ve sağlam yapısı, sarnıcın özgünlüğünü bugüne kadar korumasını sağlamış. Uzun yıllar boyunca üzerindeki yapıların altında kalan Şerefiye Sarnıcı, 2010 yılında gerçekleştirilen çalışmalarla yeniden ortaya çıkarılmış; çevre düzenlemesiyle birlikte arkeolojik bir park ve müze olarak kente kazandırılmıştır. Bugün Şerefiye Sarnıcı, İstanbul’un saklı tarih katmanlarını keşfetmek isteyen ziyaretçiler için tarih, mekân ve çağdaş anlatım tekniklerinin buluştuğu özgün bir deneyim alanı sunuyor.
YEREBATAN SARNICI 1 TL
İstanbul’un kalbinde, gizemli tarihî dokusu ve görkemli sütunlarıyla yüzyıllara meydan okuyan Yerebatan Sarnıcı da 1 TL giriş ücretiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.