İBB duyurdu: Müzeler gününde Şerefiye Sarnıcı ücretsiz

Yaklaşık 24x40 metrelik bir alan üzerine kurulu olan sarnıç, 11 metreyi bulan tavan yüksekliği, 32 mermer sütunu ve zarif mimari detaylarıyla dikkat çekiyor. Marmara Adası mermerinden yapılmış Korinth üslubundaki başlıklar ve sağlam yapısı, sarnıcın özgünlüğünü bugüne kadar korumasını sağlamış. Uzun yıllar boyunca üzerindeki yapıların altında kalan Şerefiye Sarnıcı, 2010 yılında gerçekleştirilen çalışmalarla yeniden ortaya çıkarılmış; çevre düzenlemesiyle birlikte arkeolojik bir park ve müze olarak kente kazandırılmıştır. Bugün Şerefiye Sarnıcı, İstanbul’un saklı tarih katmanlarını keşfetmek isteyen ziyaretçiler için tarih, mekân ve çağdaş anlatım tekniklerinin buluştuğu özgün bir deneyim alanı sunuyor.