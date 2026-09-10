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İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve avukat Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlarının bulunduğu duruşmada sanık yakınları da izleyici olarak salonda bulundu.

DURUŞMA SONA ERDİ

Çağlar'ın sorgusunda söz alan Fatih Keleş, "Siz bana bağlı örgüt yöneticisi olarak gösteriliyorsunuz. Benim sizden yönettiğim spor kulübü dışında herhangi bir isteğim, talebim oldu mu?" diye sordu. Bunun ardından Çağlar, "Hayır" yanıtını verdi.

Çağlar'ın sorgusunun ardından avukatı Gökmen Çantaoğlu konuştu. Avukat Çantaoğlu, müvekkilinin her hafta imzaya gittiğini ve adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Çantaoğlu'nun savunmasının ardından adli kontrol tedbirleriyle ilgili yarın dosya üzerinden değerlendirme yapacaklarını söyleyen mahkeme başkanı duruşmayı bitirdi.

İMAMOĞLU VE ONGUN'UN ÇAĞLAR'A SORULARI

Can Akın Çağlar’ın savunmasının tamamlanmasının sonrasında sorgu aşamasına geçildi. İlk söz alan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlar’a "Çok geçmiş olsun, sizi sağlıklı gördüğüme sevindim. Burada savunma yapmanızdan ülke adına hicap duyuyorum" dedikten sonra sorularını sordu.

İmamoğlu’nun "5 yıllık görev dönemimizde buradaki hitabımızın dışında bir emir talimat çalışma şeklimiz oldu mu?" ve "Kamu çıkarına iş üretmenin dışında sizinle herhangi bir mesaimiz olmuş mudur?" sorularına Çağlar "Hayır efendim" yanıtını verdi. İmamoğlu’nun "Size 'şu kişiden talimat alacaksınız' diye bir yönlendirmem oldu mu?" sorusuna karşılığında Çağlar, Fatih Keleş’in kendisiyle sadece randevu alarak görüştüğünü belirtti.

Ardından söz alan tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, reklam ihalelerine dair suçlamaları hatırlatarak "Benim ya da Kağan Bey'in sizi etkilemek ya da baskı altına almak gibi bir durumumuz oldu mu?" diye sordu. Çağlar bu soruya, "Hayır, çünkü ben başkandan sonra en üst makamda olduğum için öyle bir durum söz konusu değildi" yanıtını verdi.

20.41 Savunmasını sürdüren eski İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, hakkındaki iddialara yanıt vererek Avcılar'daki kamulaştırma imzalarını işin yüksek meblağlı olması nedeniyle attığını, Reina konusunun ise gündemine dahi gelmediğini söyledi. Metro kredilerinin reklam şirketlerine aktarıldığı iddialarını kesin şekilde reddeden Çağlar, Mali İşler’e yazdığı resmi yazıyı belirterek bu şirketlere tek kuruş ödenmediğini, aksine reklam şirketlerinin belediyeden ihale alıp ödeme yapan kurumlar olduğunu belirtti.

Yurt dışı kredilerinin onay sürecinin 1,5 yılı bulduğunu belirten Çağlar, İBB'nin öz kaynaklarıyla yürütülen harcamaların kredi geldikten sonra mahsup edildiğini ve bu yöntemle daha az faiz ödendiğini belirtti. Toplam 2,9 milyar euro kredi kullanıldığını ve 3,1 milyar euro harcama yapıldığını kaydeden Çağlar, kamu zararı iddialarına karşı çıkarak "Bu Türkiye Cumhuriyeti Hazine'sinde de, geçmişte yönettiğim Ziraat Bankası'nda da aynı şekilde ilerler. Bu, kamusal bir rutindir" dedi.

İddianamede adı geçen 'Sistem' kavramını ilk kez bu davada duyduğunu dile getiren Çağlar, Fatih Keleş’e bağlı çalıştığı yönündeki suçlamayı da reddetti. Keleş ile aralarında bir ast-üst ilişkisi bulunmadığını belirten Çağlar, "Kendisiyle toplamda 5 kez bir araya gelmemişizdir, görüşmek istediğinde randevu alırdı" diyerek savunmasını tamamladı.

19.37 Aranın ardından duruşma yeniden başladı. Sanık kürsüsüne gelen eski İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 2022-2025 yılları arasında görev yaptığını belirterek Ekrem İmamoğlu ile tanışma sürecini anlattı.

Siyasi bir kişilikten ziyade teknokrat bir isimle çalışmak istendiği için göreve atandığını belirten Çağlar, "Daha genç bir arkadaşla devam edilmesi konusunda Ekrem Bey'le anlaştık. Emekli olacağım gün gözaltına alındım" dedi.

42 yıllık meslek hayatında milyarlarca lira yönettiğini, denetlenmediği ve hesap vermediği hiçbir kurum kalmadığını vurgulayan Çağlar, sicilinde rüşvete aracılık veya ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamaların hiçbir zaman yer almadığını belirterek hakkındaki 24 eylem suçlamasını reddetti.

18.47 Hakan Aplak'ın savunması ve sorgusunun ardından duruşmaya ara verildi.

17.52 28 yıllık devlet memuru olduğunu belirten Hakan Aplak, yöneltilen suçlamaların hiçbirinin zabıtanın görev alanıyla bağdaşmadığını belirtti. Aplak, "Bize verilen bir talimatı uygulamadığımız için değil, görevimiz olmayan bir şey için suçlandık" sözlerini kullandı. Aplak'ın savunmasının ardından sorgusuna geçildi. İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz, "Ben size talimat verdim mi?" diye sordu. Aplak, "Görüştük ama talimat verme yetkiniz yok" yanıtını verdi. Aplak'ın sorgusunun tamamlanmasıyla avukat beyanlarına geçildi.

17.25 Tutuksuz sanık Tuncay Gürcan, Fatih Fidan'ın beyanlarını kabul etmediğini aktardı. Gürcan, Fidan'ın performans düşüklüğü nedeniyle görevinden alındıktan sonra şahsına husumet beslediğini söyledi. Gürcan'ın sorgusunun ardından tutuksuz sanık Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, savunması için söz aldı.

17.10 Tutuksuz sanık İbrahim Sönmez, 2019 yılında İSFALT'tan ayrıldığını 5 yıl sonra yapılan ihaleden sorumlu tutulduğunu söyledi. "Benim o ihaleyle alakam yok" diyen Sönmez, beraatini talep etti. Sönmez'in ardından bir diğer tutuksuz sanık İsmail Yazkan söz aldı. 2020 yılında emekli olduğunu söyleyen Yazkan da beraatini talep etti. Yazkan'ın ardından sanık kürsüsüne Burak Alp geldi.

17.00 Tutuksuz sanık Mehmet Türkyılmaz'ın sorgusu tamamladı. Sanık kürsüsüne Nurullah Temel geldi. 2024 yılında yapılan ihalede imzasının olduğunun iddia edildiğini belirten Temel, o tarihlerden 4 sene önce 2020 yılında İSFALT'tan ayrıldığını söyledi. Savunmasını tamamlayan Temel'in ardından bir diğer tutuksuz sanık İbrahim Sönmez, savunması için söz aldı.

16.50 Tutuksuz sanık Mehmet Türkyılmaz'ın sorgusu sırasında söz alan İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın avukatı Ali Rıza Dizdar, "Sizin Serdal Taşkın'ın görevi dışında herhangi bir konuda bilgi ve duyumunuz var mı?" diye sordu. Bunun üzerine Türkyılmaz, "Çok kısa çalıştık böyle bir duyumum olmadı" dedi.

16.40 Tutuksuz Fikret Baydemir'in sorgusu tamamlandı. Sanık kürsüsüne Mehmet Türkyılmaz geldi. O sırada avukatlar savunma sıralamasına tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, "Kafama göre alıyorum, tuttuğumu alamam" dedi. Savunmasına başlayan Türkyılmaz, Kültür A.Ş'de 15 yıl Mali İşler Müdürlüğü yaptığını ve sadece mali yeterlilik koşullarını belirlediği söyledi. Türkyılmaz'ın sorgusuna geçildi.

16.20 Savunmasını tamamlayan Fikret Baydemir'in sorgusuna geçildi. Söz alan Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, "Ağaç A.Ş ile yaptığınız ticari faaliyetiniz boyunca pozitif ya da negatif bir müdahaleme maruz kaldınız mı?" diye sordu. Bunun üzerine Baydemir, "Hayır" yanıtını verdi.

16.00 Ekrem İmamoğlu döneminden önce de İBB'de ve Ağaç A.Ş.'de çalışan itirafçı sanık Ümit Polat'ın avukatı da Bünyamin Durukan'a, "Neden şikayet etmediniz?" diye sordu. Durukan, "Ben Ümit Bey'i 15 senedir tanıyorum. Orası resmi bir kurumdur, böyle şeyler konuşulmaz" sözlerini kullandı. Durukan'ın savunması ve sorgusunun ardından sanık kürsüsüne gelen Fikret Baydemir, rüşvet vermediğini, alacağını tahsil etmeye çalışırken para istenilerek mağdur edildiğini söyledi.