Babasıyla sahnede yaptığı düetler ve güçlü sesiyle tanınan Şenlendirici, bu kez müzikten çok fiziksel dönüşümüyle konuşuluyor. Verdiği kilolar ve fit görünümüyle sosyal medyada gündem olan genç isim, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici’yi gören tanıyamadı: Ameliyat sonrası bambaşka biri oldu
Hüsnü Şenlendirici’nin kızı olan genç sanatçı Naz Şenlendirici, son dönemde geçirdiği büyük değişimle dikkatleri üzerine çekti.Derleyen: Hande Karacan
KİLOLARINDAN KURTULMAK İÇİN MİDE AMELİYATI OLDU
Son zamanlarda hem sahne performansları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan Naz Şenlendirici, fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı geçirdi. Operasyon sonrası hızlı bir değişim yaşayan genç sanatçı, adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.
Sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla dikkat çeken Şenlendirici’nin son hali kısa sürede büyük beğeni topladı. Değişimi gören takipçileri yorum yağmuruna tuttu.
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
Babasıyla yaptığı düetlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Naz Şenlendirici için sosyal medyada “çok güzel olmuş”, “maşallah”, “resmen başkası gibi”, “hayran kaldım” gibi çok sayıda yorum yapıldı.
Eski görüntüsünden oldukça farklı bir görünüme kavuşan genç sanatçı, fit fiziği ve belirginleşen yüz hatlarıyla takipçilerinden tam not aldı.
NAZ ŞENLENDİRİCİ KİMDİR?
Naz Şenlendirici, Hüsnü Şenlendirici ile Nazire Şenlendirici’nin kızı. Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüyen Şenlendirici, güçlü sesi ve sahne performansıyla dikkat çekti.
Genç sanatçı, performansıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Müzikal yorumundaki güçlü ton ve duygulu söyleyişi nedeniyle birçok dinleyici tarafından ünlü sanatçı Sibel Can’a benzetildi.