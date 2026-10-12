Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan King Khalid Uluslararası Havalimanı, 10 Ekim Cumartesi günü düzenlenen füze saldırısının ardından gündeme geldi.
Husi füzeleri vurmuştu: Türk şirket tarafından yenilenmiş
Suudi Arabistan’ın Riyad kentindeki King Khalid Uluslararası Havalimanı’na yönelik füze saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Füzenin düştüğü belirtilen 3 ve 4 numaralı terminallerin yenileme çalışmalarını Türk şirketin yürüttüğü ortaya çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA) tarafından paylaşılan bilgilere göre olayda 12 kişi yaşamını yitirdi, 309 kişi yaralandı.
Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Saldırının ardından havalimanındaki uçuş faaliyetlerine geçici olarak ara verildi.
Havalimanı tesislerinde oluşan zararın belirlenmesi için de yetkililer tarafından inceleme süreci başlatıldı.
Patronlar Dünyası’ndan Feramuz Erdin’in haberine göre olayın Türk iş dünyasıyla bağlantısı ise saldırının gerçekleştiği havalimanında daha önce yürütülen inşaat ve yenileme çalışmalarından kaynaklanıyor.
Uluslararası basında yayımlanan haberlerde, füzenin 3 ve 4 numaralı terminallerin bulunduğu alana düştüğü bilgisi paylaşıldı.
İbrahim Çeçen tarafından kurulan IC Holding’in bünyesindeki IC İçtaş İnşaat, King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın 3 ve 4 numaralı terminallerinde geliştirme ve yenileme çalışmalarını yapmıştı.
Şirket bu çalışmaları Suudi Arabistan merkezli RTCC ile ortak yürüttü.
Şirketin resmî proje kayıtlarında yer alan bilgilere göre terminallerin her biri 50 bin metrekarelik büyüklüğe sahip.
IC İçtaş İnşaat, 3 Şubat 2026 tarihli açıklamasında havalimanındaki 1 ve 2 numaralı terminaller için yürütülen çalışmaların da sona erdiğini bildirmişti.
Böylece şirket, 3 ve 4 numaralı terminallerdeki önceki çalışmalarının yanı sıra diğer iki terminalin yenilenmesinde de görev üstlendi.
Yenileme çalışmaları kapsamında terminaller ile bağlantılı yapılar elden geçirilirken, havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 30 milyona ulaştığı duyuruldu.
Patronlar Dünyası’nın değerlendirdiği resmî şirket açıklamaları, IC İçtaş İnşaat’ın saldırının yaşandığı havalimanındaki terminal projelerinde yer aldığını gösteriyor.
Ancak füzenin tam olarak hangi yapıya çarptığı ve şirketin yenilediği bölümlerde hasar meydana gelip gelmediği henüz açıklığa kavuşmadı.
Suudi Arabistanlı yetkililer, tesislerdeki maddi kaybın belirlenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Olayın IC İçtaş İnşaat açısından bir onarım sorumluluğuna, sigorta başvurusuna ya da yeni bir sözleşmeye yol açıp açmayacağına ilişkin de şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.
Öte yandan IC İçtaş İnşaat’ın Riyad’da çalışmalarını üstlendiği King Salman Uluslararası Havalimanı projesi, saldırının hedefindeki King Khalid Uluslararası Havalimanı’ndan farklı bir yatırım olarak öne çıkıyor.