Yeniçağ Gazetesi
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Husi füzeleri vurmuştu: Türk şirket tarafından yenilenmiş

Suudi Arabistan’ın Riyad kentindeki King Khalid Uluslararası Havalimanı’na yönelik füze saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Füzenin düştüğü belirtilen 3 ve 4 numaralı terminallerin yenileme çalışmalarını Türk şirketin yürüttüğü ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan King Khalid Uluslararası Havalimanı, 10 Ekim Cumartesi günü düzenlenen füze saldırısının ardından gündeme geldi.

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Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA) tarafından paylaşılan bilgilere göre olayda 12 kişi yaşamını yitirdi, 309 kişi yaralandı.

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Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu aktarıldı.

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Saldırının ardından havalimanındaki uçuş faaliyetlerine geçici olarak ara verildi.

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Havalimanı tesislerinde oluşan zararın belirlenmesi için de yetkililer tarafından inceleme süreci başlatıldı.

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Patronlar Dünyası’ndan Feramuz Erdin’in haberine göre olayın Türk iş dünyasıyla bağlantısı ise saldırının gerçekleştiği havalimanında daha önce yürütülen inşaat ve yenileme çalışmalarından kaynaklanıyor.

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Uluslararası basında yayımlanan haberlerde, füzenin 3 ve 4 numaralı terminallerin bulunduğu alana düştüğü bilgisi paylaşıldı.

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İbrahim Çeçen tarafından kurulan IC Holding’in bünyesindeki IC İçtaş İnşaat, King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın 3 ve 4 numaralı terminallerinde geliştirme ve yenileme çalışmalarını yapmıştı.

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Şirket bu çalışmaları Suudi Arabistan merkezli RTCC ile ortak yürüttü.

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Şirketin resmî proje kayıtlarında yer alan bilgilere göre terminallerin her biri 50 bin metrekarelik büyüklüğe sahip.

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Husi füzeleri vurmuştu: Türk şirket tarafından yenilenmiş - Resim: 11

IC İçtaş İnşaat, 3 Şubat 2026 tarihli açıklamasında havalimanındaki 1 ve 2 numaralı terminaller için yürütülen çalışmaların da sona erdiğini bildirmişti.

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Böylece şirket, 3 ve 4 numaralı terminallerdeki önceki çalışmalarının yanı sıra diğer iki terminalin yenilenmesinde de görev üstlendi.

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Husi füzeleri vurmuştu: Türk şirket tarafından yenilenmiş - Resim: 13

Yenileme çalışmaları kapsamında terminaller ile bağlantılı yapılar elden geçirilirken, havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 30 milyona ulaştığı duyuruldu.

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Husi füzeleri vurmuştu: Türk şirket tarafından yenilenmiş - Resim: 14

Patronlar Dünyası’nın değerlendirdiği resmî şirket açıklamaları, IC İçtaş İnşaat’ın saldırının yaşandığı havalimanındaki terminal projelerinde yer aldığını gösteriyor.

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Husi füzeleri vurmuştu: Türk şirket tarafından yenilenmiş - Resim: 15

Ancak füzenin tam olarak hangi yapıya çarptığı ve şirketin yenilediği bölümlerde hasar meydana gelip gelmediği henüz açıklığa kavuşmadı.

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Husi füzeleri vurmuştu: Türk şirket tarafından yenilenmiş - Resim: 16

Suudi Arabistanlı yetkililer, tesislerdeki maddi kaybın belirlenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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Husi füzeleri vurmuştu: Türk şirket tarafından yenilenmiş - Resim: 17

Olayın IC İçtaş İnşaat açısından bir onarım sorumluluğuna, sigorta başvurusuna ya da yeni bir sözleşmeye yol açıp açmayacağına ilişkin de şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.

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Husi füzeleri vurmuştu: Türk şirket tarafından yenilenmiş - Resim: 18

Öte yandan IC İçtaş İnşaat’ın Riyad’da çalışmalarını üstlendiği King Salman Uluslararası Havalimanı projesi, saldırının hedefindeki King Khalid Uluslararası Havalimanı’ndan farklı bir yatırım olarak öne çıkıyor.

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