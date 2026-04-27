Nisan ayının son haftası itibarıyla hububat piyasasının en hareketli ve aynı zamanda en çok değer kaybeden ürünü arpa oldu. Sadece iki hafta önce 15 bin 800 TL/ton seviyelerinde işlem görerek zirveyi zorlayan arpa fiyatları, üst üste gelen sert satışlarla birlikte adeta eridi. Toplamda bin 230 liralık bir kayıpla haftayı 14 bin 570 TL/ton bandından kapatan arpa, üretici ve sektör paydaşlarını hasat öncesi yeni bir maliyet hesabına itti. Haftalık ortalamalardaki ani gerileme, piyasadaki en sert düşüş grafiğini arpa hanesine yazdırdı.

BUĞDAYDA İKİ FARKLI SENARYO: EKMEKLİK GERİLİYOR, MAKARNALIK YERİNİ KORUYOR

Buğday grubunda ise piyasa ikiye bölünmüş durumda. Ekmeklik buğday, genel düşüş trendine uyum sağlayarak haftalık bazda 15 bin 140 TL seviyelerinden 15 bin 100 TL bandına çekildi. Aylık ortalamada 15 bin TL sınırına yerleşen ekmeklik buğdayın aksine, makarnalık buğday piyasanın "en dirençli" ürünü olarak öne çıkıyor. Diğer tüm hububat kalemleri değer kaybederken makarnalık buğdayın 15 bin 920 TL/ton seviyesindeki yerini muhafaza etmesi, bu üründeki arz-talep dengesinin henüz bozulmadığını gösteriyor.

MISIR VE YEM SEKTÖRÜNDEKİ YANSIMALAR

Düşüş dalgasının hissedildiği bir diğer nokta olan mısır piyasasında da gevşeme devam ediyor. Aylık bazda 14 bin 360 TL seviyelerinde seyreden fiyatlar, haftalık kapanış itibarıyla 14 bin 100 TL/ton rakamına kadar geriledi. Hasat öncesi mısırdaki bu geri çekilme, doğrudan yem maliyetlerini etkilediği için hayvancılık sektörü tarafından da yakından takip ediliyor. Güncel rakamlar ışığında borsada ekmeklik buğdayın kilogramı 15,10 TL, makarnalık buğdayınki ise 15,92 TL seviyelerinden işlem görerek yeni haftaya giriş yapıyor.