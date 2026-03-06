Warner Bros. Discovery ile HBO, J.K. Rowling’in kitaplarını temel alan yeni Harry Potter uyarlaması için oyuncu kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor.

Yeni projede Harry Potter karakterini Dominic McLaughlin, Ron Weasley’i Alastair Stout, Hermione Granger’ı ise Arabella Stanton canlandıracak.

Yapımcılar ayrıca Hogwarts’ın öğretmenleri ve yetişkin karakterleri için de önemli isimlerle anlaşmaya vardı. John Lithgow Profesör Dumbledore rolünü üstlenirken, Janet McTeer Profesör McGonagall karakterine hayat verecek. Nick Frost ise Rubeus Hagrid rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Son açıklamada dizide yer alacak öğrenci karakterleri için 21 oyuncunun daha kadroya dahil edildiği bildirildi.

GRYFFİNDOR ÖĞRENCİLERİ

Kırmızı renkleri ve aslan armasıyla tanınan Gryffindor binasında yer alacak karakterler şöyle:

Eire Farrell – Katie Bell

Asha Soetan – Angelina Johnson

Orson Matthews – Oliver Wood

Serrana Su-Ling Bliss – Alicia Spinnet

Ethan Smith – Lee Jordan

Lee Jordan karakteri Fred ve George Weasley’nin yakın arkadaşı olarak tanınıyor. Oliver Wood ile Angelina Johnson ise Hogwarts’taki Quidditch takımında Harry Potter ile birlikte oynayan karakterler arasında bulunuyor.

HUFFLEPUFF KADROSU

Porsuk sembolü ve siyah-altın renkleriyle bilinen Hufflepuff binasında yer alacak oyuncular şu şekilde:

India Moon – Hannah Abbott

Jazmyn Lewin – Susan Bones

Cian Eagle-Service – Ernie Macmillan

James Trevelyan Buckle – Justin Finch-Fletchley

Susan Bones seride Hufflepuff’ın çalışkan öğrencilerinden biri olarak tanınırken, Hannah Abbott ise Dumbledore’un Ordusu’na katılan isimlerden biri olarak biliniyor.

RAVENCLAW ÖĞRENCİLERİ

Mavi ve bronz renkleriyle bilinen Ravenclaw binasında ise şu karakterler yer alacak:

Aaron Zhao – Terry Boot

Eve Walls – Lisa Turpin

Scarlett Archer – Penelope Clearwater

Anjula Murali – Padma Patil

Harry Potter hayranları Padma Patil’i Noel Balosu’nda Ron Weasley’nin partneri olarak hatırlıyor. Terry Boot ise Dumbledore’un Ordusu’na katılan Ravenclaw öğrencileri arasında yer almasıyla biliniyor.

SLYTHERİN KADROSU

En kalabalık oyuncu grubunun bulunduğu Slytherin binasında ise şu isimler rol alacak:

Eddison Burch – Miles Bletchley

James Dowell – Lucian Bole

Oliver Croft – Marcus Flint

Dylan Heath – Adrian Pucey

Henry Medhurst – Peregrine Derrick

Cornelius Brandreth – Terence Higgs

Laila Barwick – Pansy Parkinson

D’angelous Osei-Kissiedu – Graham Montague

Marcus Flint Slytherin’in sert Quidditch kaptanı olarak bilinirken, Pansy Parkinson ise Draco Malfoy’un en yakın destekçilerinden biri olmasıyla seride dikkat çekmişti.

DAHA FAZLA KARAKTER HİKÂYEYE DAHİL EDİLECEK

Açıklanan oyuncuların tamamının Hogwarts’taki hikâyede önemli yan karakterleri canlandıracağı ifade edildi.

Geçen yaz çekimlerine başlanan dizinin her sezonunun 8 bölümden oluşması planlanıyor. Bu format sayesinde sinema filmlerine kıyasla karakterlerin hikâyeleri daha ayrıntılı şekilde işlenebilecek.

Quidditch karşılaşmalarından büyü düellolarına kadar uzanan olaylar, Hogwarts’ın dört binasına mensup öğrenciler üzerinden dizide daha kapsamlı biçimde ele alınacak.

Harry Potter dizisinin ilk sezonunun 2027 yılında HBO Max platformunda izleyiciyle buluşması planlanıyor.