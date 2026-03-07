Trabzonspor’un başarılı stoperi Arseniy Batagov, bordo-mavili formayla gösterdiği performansla piyasa değerini kısa sürede katladı.

Geçtiğimiz sezon başında Ukrayna ekibi Zorya Luhansk’tan transfer edildiğinde piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre; 2.8 milyon Euro olan 24 yaşındaki savunmacı, Trabzonspor’daki ikinci sezonunun ortasında 11 milyon euro piyasa değerine ulaştı.

Bu yükselişle Batagov’un piyasa değeri yaklaşık 4 kat artarken yüzde 293’lük bir yükseliş kaydetti.

TRABZONSPOR 1.8 MİLYON EUROYA ALDI

Trabzonspor, Ukraynalı stoperi Zorya Luhansk’tan 1.8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Bordo-mavili ekipte istikrarlı performansıyla dikkat çeken Batagov, kısa sürede Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

AVRUPA’DAN GELEN TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Trabzonspor yönetimi, genç savunmacı için Avrupa’nın önemli kulüplerinden şu ana kadar gelen 15-20 milyon euro aralığındaki ciddi teklifleri geri çevirdi.

Trabzonspor, takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü Batagov’un gelişimini sürdürüp daha yüksek teklifler getirmesini bekliyor.

REKOR TRANSFER İHTİMALİ

Batagov’un sezon sonuna kadar performansını aynı seviyede sürdürmesi halinde yaz transfer döneminde yeniden büyük teklifler alması bekleniyor.

Trabzonspor’da 24 yaşındaki stoper için rekor bonservis bedelli bir satış ihtimali de şimdiden konuşulmaya başlandı.