Hızlı tren biletlerine yeni zam yolda: Kamu hizmeti mi ticarethane mi?

İstanbul-Ankara hattında 1000 TL sınırı aşılıyor

Öne çıkan %8,5-9 oranındaki zammın yürürlüğe girmesi halinde, Türkiye’nin en çok yolcu taşıyan YHT güzergahlarında bilet fiyatları yeniden şekillenecek. Halen 930 TL seviyesinde satılan İstanbul-Ankara YHT bileti, yapılan hesaplamalara göre 1000 TL eşiğini geride bırakacak.