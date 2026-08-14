Demiryolu ulaşımında yeni bir fiyat artışı kapıda. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, yolcu taşımacılığı bilet tarifelerinde güncellemeye gitmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.
Hızlı tren biletlerine yeni zam yolda: Kamu hizmeti mi ticarethane mi?
Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren bilet fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre hızlı tren biletlerine yüzde 10 zam yolda...Kaynak: Diğer
TCDD Taşımacılık AŞ’nin gündeme getirdiği yeni zam oranlarının kabul edilmesi durumunda, en çok kullanılan İstanbul-Ankara hattında bilet fiyatı ilk kez 1000 TL barajını geçecek.
. Edinilen bilgilere göre kurum yönetimi, bilet zamları için üç farklı oran üzerinde simülasyon gerçekleştirdi.
Karar mercileriyle yürütülen görüşmelerde masada duran seçenekler arasında öne çıkan oran %8,5 ile %9 bandı oldu. Yeni tarife teklifinin yetkili makamlarca onaylanması durumunda zamlı fiyatlar kısa süre içerisinde sistemlere yansıtılacak.
İstanbul-Ankara hattında 1000 TL sınırı aşılıyor
Öne çıkan %8,5-9 oranındaki zammın yürürlüğe girmesi halinde, Türkiye’nin en çok yolcu taşıyan YHT güzergahlarında bilet fiyatları yeniden şekillenecek. Halen 930 TL seviyesinde satılan İstanbul-Ankara YHT bileti, yapılan hesaplamalara göre 1000 TL eşiğini geride bırakacak.
Güzergah
Mevcut Fiyat (TL)
Zamlı Tahmini Fiyat (TL)
İstanbul - Ankara
930
1.010 - 1.015
Ankara - Sivas
940
1.020 - 1.025
Konya - İstanbul
1.355
1.470 - 1.475
Ankara - Eskişehir
480
520 - 523
Ankara - Konya
430
466 - 469
Son bir yılda ikinci fiyat güncellemesi
YHT bilet tarifeleri 2025 yılı boyunca sabit tutulmuş, son resmi fiyat düzenlemesi ise 15 Ocak 2026 tarihinde %19,23 oranında gerçekleştirilmişti. Bu zamla birlikte Ankara-İstanbul bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye yükselmişti.