Hırsız almaz kavununda hasat zamanı: Başkan bunun için tarlaya indi

Kavunun adının nereden geldiğini ve neden kıymetli olduğunu da anlatan Başkan Şadi Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kavun çok kıymetli. Bunun bir adı da ‘Hırsız Almaz Kavunu’. Şekli çok güzel olmasa da çok lezzetli bir kavun. Bu da biraz geleneksel yetiştiricilik özelliklerinden geliyor; uzun yıllardır ata tohumu kullanılıyor. Eski kuşaklardan aktarıla aktarıla bugüne geliyor. Coğrafi işaret almak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bütün Nilüferli ve Bursalı hemşehrilerimize bu kavunu denemelerini tavsiye ederim."