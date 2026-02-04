Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, farklı dinlere mensup genç bir çiftin vahşice öldürülmesi ve cesetlerinin gömülü halde bulunması, yerel halk arasında derin endişe ve üzüntü yarattı. Olay, eyalete bağlı Moradabad ilçesindeki Umri Sabzipur köyü yakınlarında meydana geldi. Polis, 19 yaşındaki Hindu kadın

Kajal Saini ile 27 yaşındaki Müslüman Mohammad Arman'ın cesetlerini 21 Ocak'ta bir nehir kıyısına yakın sığ bir çukurda, toprağa gömülü olarak buldu. Çiftin iki gün önce kürekle dövülerek öldürüldüğü belirlendi.

Uttar Pradeş polisi, cinayetle bağlantılı olarak Kajal'ın üç kardeşini (Rajaram, Satish ve Rinku Saini) gözaltına aldı. Yetkililer, olayın "namus cinayeti" olarak değerlendirildiğini açıkladı. Eyalet polis yetkililerinden Muniraj G, cinayetin kadının farklı inançtan bir kişiyle ilişki kurması nedeniyle işlendiğini belirtti. Çiftin yaklaşık iki yıldır ilişki içinde olduğu, ancak bu ilişkinin kadının ailesi tarafından onaylanmadığı ifade ediliyor. Kajal'ın kardeşlerinin, ilişkiyi "aile onuruna" zarar veren bir durum olarak gördükleri ve bu nedenle cinayeti gerçekleştirdikleri değerlendiriliyor.

KÖYDE İLK KEZ YAŞANAN GERİLİM

Yaklaşık 400 Hindu ve Müslüman ailenin barış içinde yaşadığı Umri köyünde, şimdiye kadar dini temelli herhangi bir çatışma yaşanmamıştı. Köy sakinlerinden Mahipal Saini, Kajal ile Arman arasındaki ilişkinin köydeki farklı inançlara mensup kişiler arasındaki ilk birliktelik olduğunu belirterek, cinayetin bölgede büyük şok etkisi yarattığını söyledi.

Polis, olayın ardından köyde olası dini gerilimleri önlemek amacıyla güvenlik önlemlerini artırdı. Günlük yaşamın ise yavaş yavaş normale döndüğü bildirildi.

ÜLKE GENELİNDE ARTAN CİNAYETLER

Hindistan Ulusal Suç Kayıt Bürosu (NCRB) verilerine göre, ülkede namus cinayeti olarak kaydedilen olay sayısı 2014'te 18 iken 2023'te 38'e yükseldi. İnsan hakları savunucuları ise birçok vakanın sıradan cinayet olarak kayıtlara geçtiğini savunarak, gerçek sayının yüzlerle ifade edildiğini vurguluyor.

Uzmanlar, Hindistan'da evliliklerin büyük bölümünün hala aynı kast ve inanç grubunda aileler tarafından düzenlendiğini, bu geleneksel kalıpların dışına çıkan çiftlerin ciddi baskı ve şiddet riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor.