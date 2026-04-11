Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bulunan Düden Şelalesi, her yıl olduğu gibi bu yaz sezonunu da hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılıyor. Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini kendine çeken Düden Şelalesi, bugün de şelalenin ön kısmında ortaya çıkan gökkuşağı ile tatilcileri ve Antalyalıları selamladı.

Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktaya gelen turistler, bu doğa harikasını ölümsüzleştirmek için birbirleriyle adeta yarışıyorlar. Şelalenin etrafında çekilen sayısız fotoğraf ve video, bu doğal güzelliği farklı açılardan gözler önüne seriyor.



Şelalenin denizle buluştuğu noktada oluşan doğal gökkuşağı, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatırken, görsel bir şölen sunuyor. Bu eşsiz doğa olayı, hem yerli hem de yabancı turistler için büyük bir çekim merkezi oluşturuyor. Düden Şelalesi, doğal güzellikleri, atmosferi ve sunduğu fotoğrafik fırsatlarla Antalya'nın turizm zenginlikleri arasında önemli bir yer tutuyor.