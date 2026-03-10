Orta Doğu’da meydana gelen bölgesel gerilimlerin enerji maliyetleri üzerindeki etkisi devam ederken, dijital ödeme sistemlerine olan yoğun bağımlılık yeni bir tartışmaya neden oldu.

Uzmanlar, meydana gelebilecek bir siber saldırı, geniş çaplı elektrik kesintisi ya da askeri çatışma gibi durumlarda dijital altyapının zarar görme ihtimalini belirtiyor.

Bu senaryolar, uzun süredir geri planda kalan nakit parayı tekrardan “güvenli liman” olarak gündeme getirdi.

KRİZ DÖNEMLERİNDE NAKİT TALEBİ HIZLA ARTIYOR

European Central Bank tarafından paylaşılan verilere göre, küresel veya bölgesel kriz dönemlerinde halkın nakit para isteği belirgin biçimde artıyor. Özellikle 2008 finansal krizi, 2014 Yunanistan borç krizi, Covid-19 pandemisi ve 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı gibi dönemlerde vatandaşların nakit edinme eğiliminin “ani ve aşırı” bir artış gösterdiği ifade ediliyor.

Rapora göre bu eğilim, jeopolitik risklere daha yakın ülkelerde çok daha güçlü hissediliyor. Özellikle Estonya, Letonya, Litvanya, Slovakya ve Finlandiya gibi ülkelerde nakit talebinin kriz dönemlerinde hızla yükseldiği ifade edildi.

UZMANLARDAN 72 SAATLİK UYARI

Siber güvenlik uzmanları ve finans kuruluşları, geniş çaplı bir sistem arızası meydana gelmesi halinde ana finansal ve dijital altyapının tamamen toparlanmasının yaklaşık 72 saat sürebileceğini öngörüyor. Bu süreçte temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için bireylerin veya ailelerin ulaşılabilir bir yerde küçük bir nakit rezervi bulundurması tavsiye ediliyor.

Uzmanlara göre önerilen nakit miktarı kişi başı yaklaşık 70 euro ile 100 euro arasında değişiyor. Bu tutarın, dijital ödeme sistemlerinin geçici olarak devre dışı kaldığı elektrik kesintisi veya siber saldırı gibi durumlarda temel gıda ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için yeterli olabileceği ifade ediliyor.