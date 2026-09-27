Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Henüz açılmayan cami alev aldı: İtfaiye ve polis olay yerine sevk edildi

Henüz açılmayan cami alev aldı: İtfaiye ve polis olay yerine sevk edildi

Ağrı Şehir Mezarlığı içindeki, yapımı bitmesine rağmen henüz ibadete açılmayan camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: DHA
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Henüz açılmayan cami alev aldı: İtfaiye ve polis olay yerine sevk edildi - Resim: 1

Ağrı Şehir Mezarlığı'nın içinde bulunan camide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Henüz açılmayan cami alev aldı: İtfaiye ve polis olay yerine sevk edildi - Resim: 2

100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nın içinde bulunan camide, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yapımı tamamlanmasına rağmen ibadete açılmayan caminin çatısından yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Henüz açılmayan cami alev aldı: İtfaiye ve polis olay yerine sevk edildi - Resim: 3

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler alevleri söndürürken, caminin çatısı ile güneydoğu cephesi yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. " ifadelerini kullandı.

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Henüz açılmayan cami alev aldı: İtfaiye ve polis olay yerine sevk edildi - Resim: 4
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Henüz açılmayan cami alev aldı: İtfaiye ve polis olay yerine sevk edildi - Resim: 5
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Henüz açılmayan cami alev aldı: İtfaiye ve polis olay yerine sevk edildi - Resim: 6
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Henüz açılmayan cami alev aldı: İtfaiye ve polis olay yerine sevk edildi - Resim: 7
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