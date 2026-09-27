Henüz açılmayan cami alev aldı: İtfaiye ve polis olay yerine sevk edildi

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler alevleri söndürürken, caminin çatısı ile güneydoğu cephesi yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. " ifadelerini kullandı.