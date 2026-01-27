Neşeli tavırlarıyla bilinen oyuncu, müziğe olan ilgisini bu kez set ortamına taşıdı. Küçük ama samimi bir performans sergileyen Ergüçlü, sevilen şarkılardan oluşan kısa bir repertuvarla ekibe keyifli anlar yaşattı. Kamera arkasında çalışan ekip üyeleri, bu sürpriz karşısında hem şaşkınlıklarını hem de mutluluklarını gizleyemedi.

ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Mini konser sırasında ortaya çıkan renkli görüntüler, set ekibinin moralini yükseltirken çekimlere de pozitif bir enerji kattı. Yoğun çalışma temposunda böyle bir jestle karşılaşmanın kendilerini motive ettiğini belirten ekip üyeleri, Ergüçlü’ye teşekkür etti.

BU ÖZEL ANLAR GÜNDEM OLDU

Setteki bu özel anlar kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı. Hazar Ergüçlü’nün içten davranışı ve müzikle kurduğu bağ, yalnızca oyunculuğuyla değil, insanî yönüyle de takdir toplamasını sağladı. İnci Taneleri setinde yaşanan bu sürpriz konser, uzun süre konuşulacak anlardan biri oldu.