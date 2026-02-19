Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birkaç gündür hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu. Sürekli serum alan Kaya’nın “Yerle bir oldum” sözleri dikkat çekti.

Ali Atay ile mutlu bir evliliği bulunan oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmüyor. Ünlü isim, son paylaşımında birkaç gündür yaşadığı sağlık sorununu dile getirdi.

Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye, Maral, Genco ve Aşk-ı Memnu gibi pek çok projede yer alan başarılı oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 5 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çiftin bu evlilikten 2 çocukları dünyaya geldi. Çiftin oğlu Fikret Ali, geçtiğimiz aylarda 5 yaşına basmıştı.

Hazal Kaya ile Ali Atay, oğullarının doğum gününü Star Wars konseptli bir partiyle kutlamıştı. Kaya, gönderisine “Sene bitmeden o güzel günden” notunu düşmüştü.

RAHATSIZLANDI

35 yaşındaki oyuncu, Instagram’ın hikâye bölümünden paylaştığı son kareyle ağır bir grip geçirdiğini açıkladı.

“YERLE BİR OLDUM”

Birkaç gündür serum alarak kendine gelmeye çalışan Kaya, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak “Dümdüz griple yerle bir oldum... Avuçla aldığım vitaminler nereye gidiyor ya” ifadelerini kullandı.