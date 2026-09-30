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Kaynak: Haber Merkezi

Fatih Altaylı fon skandalını köşesine taşıdı.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fon dolandırıcılığından 2 milyar 200 milyon TL’lik gelir elde ettiğini hatırlatan Altaylı, "Fatma Betül nasıl kurtulur" diye sordu ve çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Gazeteci Fatih Altaylı'nın o yazısı:

"Fatma Betül nasıl kurtulur"

Fon dolandırıcılığından 2 milyar 200 milyon TL’lik gelir elde eden eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi cebe indirdikleri 2 milyar 200 milyon TL’yi götürüp Hazine’ye yatırmışlar.

Bu yolla soruşturmadan ve cezadan kurtulmayı düşünmüşler.

Belli ki, hâlâ yasaların kendilerini bağladığını düşünmüyorlar, yasalara saygı duymuyorlar.

Yolsuzlukla elde ettikleri parayı geri vererek kurtulacaklarını zannediyorlar.

Bu, bir hırsızın, yakalanacağını anlayınca çaldıklarını iade etmesine benziyor.

Ama Sermaye Piyasası yolsuzluklarında ve hırsızlıklarında durum böyle değil.

Nasıl ki bir hırsızın yakalanmak üzereyken çaldıklarını iade etmesi onu kurtarmıyorsa, kazandığı parayı iade etmek de borsa yolsuzunu kurtarmaz.

Evet, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/3 sayılı maddesinde ‘etkin pişmanlık’ diye bir unsur var ama bu öyle çaldığını iade ederek kurtulma yolu değil.

Eğer bir soruşturma başlamadan önce, yani yaptığınız rezillikten utanç duyup “haksız kazandığınız” paranın iki mislini Hazine’ye iade ederseniz tamamen aklanıyor ve kurtuluyorsunuz.

Ama soruşturma başlamadan önce. Yani bu durum Fatma Betül Sayan Kaya ve eşine uymuyor. Çünkü burada soruşturma başlamış, sonrasında da bazı indirimler var.

Soruşturma başlayıp yakalanacağınızı anladığınız anda yine gidip haksız kazandığınız paranın iki katını öderseniz bu kez ceza indirimi alıyorsunuz. Yargılama sonucu alacağınız cezada yarı yarıya indirim yapılıyor.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın ve eşinin durumu bu. Paranın iki katını yani 4,4 milyar TL’yi öderlerse ileride alacakları cezada yüzde 50 indirim olacak.

Yok eğer dava açılıp kovuşturma başladıktan sonra yine 4,4 milyarı öderlerse bu kez ceza indirimi üçte bire iniyor.

Ama aldığımı, çaldığımı, dolandırdığımı vereyim kurtulayım yok.

Ne yasada ne mevzuatta.