Suudi Arabistan'da organ bağışında bulunan 200 kişiye Kral Abdülaziz Nişanı verileceği açıklandı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın aktardığı bilgide; Kral Selman bin Abdülaziz’in onayıyla temel organlarından birini bağışlayan 200 vatandaşa, Kral Abdülaziz Nişanı’nın üçüncü derecesinin verilmesi kararı verildi.
Ödüllendirme kararı, hayattayken veya beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden alınan bağışlar yoluyla bir organını bağışlayan kişileri kapsıyor.
Kararın organ bağışı bilincini teşvik etmek ve insani katkıları onurlandırmak amacıyla alındığı belirtildi.
Yetkililer, söz konusu uygulamanın toplumda gönüllü organ bağışı kültürünü güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.