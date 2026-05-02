İngiltere merkezli hava yolu şirketi Ascend Airways, mali sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Şirket, tasfiye sürecine girdiğini duyurarak tüm uçuşlarını durdurdu ve ticari uçuş yetkisini kaybetti.

2004 yılında Synergy Aviation adıyla kurulan ve 2023’te yeniden markalaşan şirket, özellikle Gatwick ve Stansted havalimanları üzerinden yürüttüğü operasyonlarını tamamen sonlandırdı. Ascend Airways, başta Oman Air, TUI Airways ve Air Sierra Leone olmak üzere çeşitli hava yolu şirketlerine uçak ve mürettebat kiralama hizmeti sunuyordu.

YAKIT MALİYETLERİ BELİRLEYİCİ OLDU

Şirket yönetimi, çalışanlara gönderdiği bilgilendirmede iflasın arkasındaki temel nedenleri sıraladı. Orta Doğu’daki gerilimlerin jet yakıtı fiyatlarını yükseltmesi, İngiltere’deki operasyon maliyetlerinin Avrupa ortalamasının üzerinde seyretmesi ve yeni sözleşmelerin yapılamaması şirketi zor durumda bıraktı.

Ascend Airways’in son uçuşu 30 Nisan’da Maskat’tan Londra Stansted’e gerçekleştirildi. Tasfiye süreci kapsamında şirket filosunda bulunan Boeing 737-800 ve Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların kiralayan firmalara iade edileceği bildirildi.

Öte yandan, İngiltere’de görev yapan çalışanların Mayıs ayı maaşlarını eksik alabileceği ve alacakları için tasfiye sürecini yürüten yetkililerle iletişime geçmeleri gerektiği ifade edildi. Şirketin Malezya operasyonlarının ise bu süreçten etkilenmediği açıklandı.