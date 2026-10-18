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Kaynak: Haber Merkezi

Halk TV'ye kayyım atanmasının ardından kanaldaki ayrılıklar devam ediyor. Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz'un ardından Halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker de istifa kararı aldığını duyurdu.

"GAZETECİLİĞE EL KOYAMAZLAR"

Babaeker, 18 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Halk TV’den istifa edip etmediğimi soranlar oluyor, etmemeyi bir saniye bile düşünmedim. Kayyum ile çalışmayacağımı kendisine beyan etmiştim, yarın da gidip istifa dilekçemi vereceğim. Gazeteciliğe el koyamazlar, neşemizi de çalamazlar:)”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV'ye 14 Ekim'de el konulmuş, TMSF kanala kayyım olarak atanmıştı.