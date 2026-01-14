İran’da ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösteriler 2 haftayı aşkın süredir devam ediyor. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 550'ye çıktığını bildirdi. Ancak İran’da resmi makamlar bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Trump ise yaptığı açıklamada İran’a askeri müdahale tehdidinde bulundu. Tahran yönetimi Trump’ın sözlerine sert yanıt verdi.

Yaşanan gelişmeler sonrası kritik bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgesel gerilimlerin giderilmesi için müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.

Fidan, görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyaca dikkati çekti.