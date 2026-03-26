A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı sakatlık sürecine değinen milli yıldız, “1.5 ay süren bir sakatlık yaşadım. Bu süreçte mental olarak biraz düştüm. Üst üste gelen fiziksel problemler psikolojimi etkiledi ama ayakta kalmaya çalıştım. Juventus maçında oynadım, ardından tekrar sorun yaşadım. Bu maç için moralimi yüksek tutmaya çalıştım, çok çalıştım. Inter bana bu süreçte yardımcı oldu, Mister Chivu’ya da teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.