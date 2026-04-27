Olay, Kumlu ilçesine bağlı Keli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kutsal topraklara gitme hazırlığı yapan bir vatandaş, kendisini ziyarete gelen yakınları için bir aile yemeği organize etti. Ancak neşeli başlayan veda sofrası, kısa süre sonra yerini paniğe bıraktı.

BELİRTİ GÖSTERENLER HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Menüde yer alan etli sarma ve dolmaları tüketen misafirlerde, bir süre sonra şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi. Durumun ciddileşmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine kısa sürede jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

ZEHİRLENMENİN NEDENİ: KOKMUŞ KIYMA

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından zehirlenen 16 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk incelemelerde; zehirlenmeye, yemeklerin içerisinde kullanılan kıymanın bozuk ve kokmuş olmasının yol açtığı tespit edildi.

Son Durum: Hastanede serum tedavisi uygulanan 16 vatandaşın genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.