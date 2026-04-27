Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretim ve istihdamı artırmaya yönelik yeni bir destek süreci başlatıldı. Program kapsamında bölgedeki 9 ilde farklı sektörlerde planlanan yatırımlar teşviklerden yararlanabilecek.

Bölgenin ekonomik potansiyeli ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan programda, tarıma dayalı sanayi, ileri üretim teknolojileri, turizm ve gıda alanları öne çıktı. Yeni yatırımlarla birlikte katma değerli üretimin artırılması ve istihdam olanaklarının genişletilmesi hedefleniyor.

Yatırımcılara vergi indirimi, sigorta primi desteği, faiz veya kar payı katkısı, yatırım yeri tahsisi ve gelir vergisi muafiyeti gibi çeşitli avantajlar sunulacak. Ayrıca her bir yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek sağlanması ve yatırım tutarının yüzde 50’sine kadar vergi indirimi uygulanması planlanıyor.

Program kapsamında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa illerinde hayvancılıktan tekstile, makine üretiminden tarımsal işleme tesislerine kadar çok sayıda yatırım alanı desteklenecek.

Programla birlikte bölgenin üretim altyapısının güçlendirilmesi, yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesi ve şehirler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanıyor.